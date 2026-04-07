Nach Einbruch durch den Iran-Krieg

Chemiewerte weiter erholt - Wacker Chemie auf Jahreshoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Erholung von Europas Chemiewerten hat am Dienstag wieder Fahrt aufgenommen. In den ersten Wochen des Iran-Kriegs bis Mitte März war der Stoxx Europe 600 Chemicals noch um gut 11 Prozent eingebrochen auf das tiefste Niveau seit Herbst 2022. Inzwischen machte er seine kriegsbedingten Verluste allerdings fast wett. Einzelwerte wie Wacker Chemie, BASF und Brenntag erreichten sogar neue Jahreshochs oder stehen kurz davor.

Analysten sehen durch den Krieg zunächst einige Pluspunkte für Chemiewerte: nachlassenden Konkurrenzdruck, Reduktion des Überangebots und steigende Preise. Risikofaktor bleibe allerdings eine geringere Nachfrage, deren Ausmaß insbesondere von der Dauer des Iran-Kriegs abhängt.

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STOXX Europe 600 Chemicals

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