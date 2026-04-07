China bremst erneut Anstieg der Spritpreise wegen hoher Ölkosten

Peking, 07. ⁠Apr (Reuters) - China bremst wegen des teuren Öls erneut den Anstieg der heimischen Kraftstoffpreise, um die Folgen des Iran-Kriegs abzufedern. Die Obergrenzen für die Einzelhandelspreise für Benzin und Diesel steigen ab Mitternacht um 420 Yuan (61,18 Dollar) und 400 Yuan je ‌Tonne, wie die staatliche Planungs- und Reformkommission (NDRC) am Dienstag in Peking mitteilte. Die Regierung greife damit steuernd ein, um die Folgen der internationalen Preisentwicklung ⁠für den heimischen ⁠Markt zu mildern. Ohne den Eingriff wären die Preise demnach um 800 beziehungsweise 770 Yuan gestiegen.

Die Ölpreise hatten zuletzt weiter zugelegt. Hintergrund ist der Krieg der USA und Israels mit dem Iran und die faktische Schließung der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus. Die Regierung in Teheran ‌hatte einen Waffenstillstandsvorschlag der USA zurückgewiesen. Zudem rückt ‌eine von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist näher, bis zu der die Regierung in Teheran eine Einigung erzielen soll.

Die Regierung in Peking hatte bereits am 23. März ⁠die Preisanhebung auf etwa die Hälfte des vorgesehenen Anstiegs begrenzt. Die NDRC überprüft ‌und passt die Preise alle zehn Arbeitstage ⁠an, um Änderungen der internationalen Rohölpreise sowie Kosten und Steuern zu berücksichtigen. Für einen Autofahrer bedeutet die jetzige Anpassung Mehrkosten von etwa 2,40 Dollar für eine 50-Liter-Tankfüllung mit Benzin.

Als zweitgrößter Ölverbraucher der Welt ‌nach den USA hat China den ⁠Preisschock bisher besser verkraftet als viele andere ⁠asiatische Länder. Dies liegt an einem breit aufgestellten Liefernetzwerk, der raschen Verbreitung von Elektrofahrzeugen und den staatlichen Ölreserven. Offizielle Konjunkturdaten deuteten bislang auf gedämpfte Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft hin. Dies gilt jedoch nicht für die Luftfahrtbranche, denn Fluglinien mussten bereits die Treibstoffzuschläge erhöhen. Ökonomen warnten, der Krieg könne die Inflation verschärfen, da der Kostenschock die bereits geringen Gewinnspannen der chinesischen Industrie zu schmälern drohe.

(Bericht von Ethan Wang, Ryan Woo, Sam Li und ⁠Liz Lee, geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)