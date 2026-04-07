Coca-Cola – Softdrinkhersteller überzeugt mit attraktiver Langfrist-Story!

Defensive Schwergewichte aus dem Consumer-Staples-Segment bleiben angesichts der schwierigen geopolitischen Gemengelage als „sichere Häfen“ weiterhin gefragt. Hier kristallisiert sich unter anderemCoca-Cola (KO) als einer der Favoriten heraus. Dank seinem starken Kernmarkenportfolio und neuen margenstärkeren Produktsegmenten rund um die Premium-Milchmarke Fairlife ist Coca-Cola gut aufgestellt, um sich auch im aktuell schwierigen Marktumfeld erfolgreich behaupten zu können. Da viele Verbraucher trotz des inflationären Umfelds bereit sind, für ihre Lieblings-Softdrinks etwas tiefer in die Tasche zu greifen, kann Coca-Cola seine Preissetzungsmacht voll ausspielen, was in Verbindung mit den erfolgreich umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen höhere Margen verspricht!

Kerngeschäft trotz inflationärem Marktumfeld weiter stark unterwegs – Mini-Cans sollten Absätze weiter anschieben!

Coca-Cola konnte sich zuletzt trotz des weiterhin inflationären Umfelds und der eher verhaltenen Konsumnachfrage insgesamt gut behaupten. Dies belegen die jüngsten Zahlen für das abgelaufene Q4, wobei man hier mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 % aufwarten konnte. Dabei konnte man sowohl beim Konzentratvolumen (+4 %) als auch beim Getränkeabsatz (Case Volume, +1 %) überzeugen, während man mit Blick auf die insgesamt weiterhin trübe Konsumnachfrage auf kräftige Preiserhöhungen (konzernweit: +1 %) weitestgehend verzichtet hatte. Zu verdanken hatte man die starke Performance vor allem dem Coca-Cola-Zero-Segment, das mit einem Absatzplus von 13 % einmal mehr überzeugen konnte. Gerade in wichtigen Schlüsselmärkten wie den USA und Lateinamerika punktete Coca-Cola mit einem Absatzplus von 1 bzw. 2 %, während man in der EMEA-Region (Europa, Afrika und dem Nahen Osten) ebenfalls ein Umsatzplus von 2 % verzeichnete.

Mittelfristig will Coca-Cola seinen Absatz vor allem durch kleinere Verpackungsformate steigern, wobei man hier seit Anfang des Jahres erfolgreich mit sogenannten Mini-Cans (7,5-oz-Einzeldosen ab 1,29 USD) in Convenience-Stores und Supermärkten vor allem bei preissensiblen Verbrauchern punkten kann. Neben populären Kernmarken setzt man hier auch mit Produktvariationen wie Coca-Cola Cherry Float frische Akzente, was vor allem beim jüngeren Publikum gut ankommt.

Fairlife – Coca-Cola baut Premium-Milchmarke weiter aus!

Als einer der Hauptumsatzträger im Hochpreissegment erweist sich für Coca-Cola aktuell die Premium-Milchmarke Fairlife. Dank eines innovativen Filterverfahrens bietet Fairlife im Vergleich zu herkömmlicher Milch 50 % mehr natürliches Protein und Calcium, während der Milchzuckergehalt um knapp 50 % reduziert wird. Da Fairlife laktose- sowie glutenfrei ist und keine künstlichen Wachstumshormone enthält, hat es sich als Premium-Milchalternative für gesundheitsbewusste Verbraucher etabliert. Dies beschert Coca-Cola im Milchsegment überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten, wobei man im abgelaufenen Fiskaljahr erneut zweistellige Umsatzzuwächse zu verzeichnen hatte. Dank neuer Produktvariationen hat sich Fairlife auch im Megamarkt für Fitnessprodukte etabliert, wobei Coca-Cola auch Core Power Protein-Shakes und Nutrition Plan Shakes mit überdurchschnittlich hohem Calcium- und Eiweißgehalt vermarktet. Um der enormen Nachfrage gerecht zu werden, will man die Produktionskapazitäten massiv erweitern und investiert rund 650 Mio. USD in den Ausbau des Fairlife-Werks in Michigan. Mittelfristig soll die Produktpalette bei Fairlife mit Ballaststoffen und funktionalen Zusätzen wie Ashwagandha oder Pilzextrakten als „Wellness-Getränk“ weiter ausgebaut werden.

CEO-Wechsel verspricht frische Impulse – Produktinnovationen sollten Ergebnis weiter ankurbeln!

Frische Impulse verspricht beim Softdrink-Giganten der bevorstehende Wechsel an der Führungsspitze. Mit Henrique Braun übernimmt der langjährige COO das Zepter beim Traditionskonzern. Er will Coca-Cola durch den Einsatz von KI-Applikationen fit für die Zukunft machen und in Verbindung mit Kostensenkungsmaßnahmen gleichzeitig die Margen weiter verbessern. Braun machte zuletzt im Rahmen einiger Analystenkonferenzen unmissverständlich klar, dass er Coca-Cola auch durch gezielte Zukäufe weiter verstärken und mit Produktinnovationen punkten will. Eines seiner Kernthemen ist die Neuausrichtung des Portfolios: Unrentable Marken werden eingestellt, während erfolgversprechende Linien wie Fairlife gezielt ausgebaut werden. Gleichzeitig will Braun das Angebot stärker auf neue Trends wie „Sugar-Free“ oder „Zero-Caffeine“ ausrichten. Bei der Umsetzung soll KI eine zentrale Rolle spielen, um auf Basis von Datenanalysen besser auf Konsumentenwünsche einzugehen und die gesamten Abläufe (Produktion, Logistik, Abfüller) digital zu synchronisieren. Dank cleverem Marketing, den neuen Mini-Can-Formaten im Kerngeschäft und der Expansion im margenstarken Fairlife-Segment dürften die Konsenserwartungen weiter steigen. Aktuell rechnet der Markt für 2026 mit einem EPS von 3,23 USD, während für 2027 knapp 3,50 USD erwartet werden. Damit sinkt das KGV auf Basis der 2027er-Schätzungen auf knapp 22, wobei die Dividendenrendite mit 2,80 % attraktiv ausfällt.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Coca Cola Co.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Coca Cola Co. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU6QD2, das am 28.09.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Coca Cola Co notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 56,00 USD begrenzt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Coca Cola Co. an der maßgeblichen Börse am 18.09.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 56,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.09.2026 haben und davon ausgehen, dass die Coca Cola Co. am 18.12.2026 auf oder über 56,00 USD liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 07.04.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK