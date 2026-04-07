Frankfurt, ⁠07. Apr (Reuters) - Dax-Anleger treten am ersten Handelstag nach der Osterpause auf der Stelle. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung ‌am Dienstag 0,1 Prozent fester bei 23.195 Punkten. "Die Vorgaben von der Wall Street ⁠sind ⁠trotz aller fortwährenden Unsicherheiten positiv", sagte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. Marktbestimmendes Thema bleibe vorerst das Ultimatum der USA gegen den ‌Iran. "Noch scheint sich nur wenig ‌Bewegung in den Verhandlungen der Kriegsparteien abzuzeichnen, und auch die militärischen Auseinandersetzungen ⁠gehen weiter."

Trump hat dem Iran eine Frist ‌bis Dienstagabend gesetzt, ⁠um die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, werde die ‌US-Armee sämtliche ⁠Kraftwerke und Brücken des ⁠Landes zerstören. Der Iran hatte einen über Pakistan vermittelten US-Vorschlag für eine Feuerpause zuletzt zurückgewiesen und stattdessen ein dauerhaftes Ende des Krieges gefordert.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)