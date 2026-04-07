Frankfurt, 07. ⁠Apr (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am letzten Handelstag vor Ostern hatte der ‌deutsche Leitindex angesichts geplatzter Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges 0,6 Prozent tiefer bei 23.168,08 Punkten geschlossen. ⁠Am ⁠Montag hatten die US-Börsen angetrieben von Medienberichten, wonach die USA, der Iran und eine Gruppe regionaler Vermittler weiterhin über Bedingungen eines Waffenstillstands diskutierten, zugelegt.

Entsprechende Hoffnungen wurden aber von US-Präsident Donald Trump gedämpft. Trump ‌hatte gedroht, ohne einen Deal nach ‌Auslaufen eines Ultimatums am Dienstagabend US-Zeit (02.00 Uhr MESZ am Mittwochmorgen) den Iran umfangreich anzugreifen. Der Iran hat laut ⁠einem Medienbericht einen sofortigen Waffenstillstand abgelehnt und besteht auf ‌ein dauerhaftes Ende des ⁠Krieges.

Bei den Konjunkturdaten fühlt die Beratungsfirma Sentix den Börsianern den Puls. Experten erwarten, dass deren Konjunkturpessimismus mit Blick auf die Euro-Zone im April ‌zugenommen hat. Das Barometer ⁠dürfte demnach auf minus 9,0 ⁠Zähler von minus 3,1 Punkten im März fallen. Im Fokus stehen auch die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor im Euroraum im vergangenen Monat.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 23.168,08

EuroStoxx50 5.692,86

EuroStoxx50-Future 5.617,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 46.669,88 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 6.611,83 +0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 53.363,58 -0,1%

Shanghai 3.881,17 +0,0%

Hang Seng Kein Handel

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)