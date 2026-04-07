Dax kaum verändert - US-Ultimatum gegen Iran bleibt im Fokus

Nach dem langen Osterwochenende haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Dienstag nur wenig.

Das Ultimatum der USA gegen den Iran bleibe vorerst das marktbestimmende Thema, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab.

US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet.

Der Leitindex Dax notierte etwa eine Stunde nach Handelsbeginn 0,07 Prozent im Minus bei 23.152 Punkten.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten fiel um 0,09 Prozent auf 28.890 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx ging es hingegen um 0,3 Prozent abwärts.

Ölpreis steigt vor Trump-Ultimatum

Die Ölpreise stiegen heute vor dem Ablauf des oben erwähnten weiteren Ultimatums von US-Präsident Dobald Trump im Iran-Krieg weiter. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni gewann gut eine Stunde nach Handelsstart 1,6 Prozent auf 111,48 US-Dollar.

(mit Material von dpa-AFX)

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