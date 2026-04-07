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DAX® - Langfristige Bremsspuren

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Langfristige Bremsspuren

An dieser Stelle brechen wir regelmäßig eine Lanze für die Analyse hoher Zeitebenen. Das lange Osterwochenende wollen wir deshalb nutzen, um für den DAX® genau diese langfristige Betrachtung vorzunehmen. Im Monatsbereich mussten die deutschen Standardwerte im März den Bruch des Aufwärtstrends seit Herbst 2022 (akt. bei 23.587 Punkten) verkraften. Auch auf der Indikatorenseite hat diese Entwicklung Spuren hinterlassen. So haben beispielsweise RSI und MACD gerade neue Ausstiegssignale generiert. Bei letzterem erfolgt diese Weichenstellung sogar auf dem höchsten Niveau der Historie. Für eine Vielzahl an DAX®-Einzelwerten liegen inzwischen ebenfalls MACD-Verkaufssignale vor. Interessant ist in diesem Kontext auch der Blick auf andere Chartarten: Im monatlichen Heikin Ashi-Chart kam es im März zu einem Farbwechsel – ein Phänomen, welches in der Vergangenheit regelmäßig einen Trendwechsel signalisiert hat. Abschließen möchten wir unsere langfristige Analyse mit einem Blick auf den Kursindex der deutschen „blue chips“ – also ohne Berücksichtigung der Dividenden. Unterhalb der Schlüsselunterstützung bei 8.600 Punkten muss hier von einer Topbildung ausgegangen werden, womit auch der DAX®-Kursindex den zunehmenden Risiken Tribut zollt.

DAX® (Monthly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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