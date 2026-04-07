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Dax pendelt hin und her - zuletzt wieder klar schwächer

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Bulle und Bär inklusive Dax-Beschriftung
Quelle: Andreas Prott - stock.adobe.com

Der Dax hat am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende keine klare Richtung gefunden. Nach anfänglichen Verlusten drehte der Leitindex ins Plus und stieg zeitweise bis auf 23.385 Punkte, das höchste Niveau seit Mitte März. Danach aber schlitterte das Kursbarometer wieder abwärts und verlor zuletzt 0,3 Prozent auf 23.095 Zähler.

Nach dem langen Osterwochenende bleibe das Ultimatum der USA gegen den Iran vorerst das marktbestimmende Thema, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Vor dem Ablauf der Frist am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet.

Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Rohöl und Flüssiggas. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung.

"Die Märkte blenden viele Risiken aus"

"Der Dax zeigt sich vor Ablauf des von Donald Trump gesetzten Ultimatums weiterhin erstaunlich robust", schrieb Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research. Trotz zunehmender geopolitischer Spannungen setzten einige Anleger offenbar auf einen Last-Minute-Deal und hielten damit an ihrer optimistischen Grundhaltung fest.

"Die Märkte klammern sich an das Szenario einer diplomatischen Lösung und blenden dabei viele Risiken aus", fuhr Emden fort. Je näher aber die Frist rückt, desto größer dürfte die Unsicherheit unter den Marktteilnehmern werden. Mit jeder Stunde ohne Einigung steige die Nervosität, auch wenn sich diese bislang nur begrenzt in den Kursen widerspiegele.

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