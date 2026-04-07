Der Dax hat zum Auftakt der verkürzten Handelswoche einen deutlichen Verlust verbucht. Vor dem Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran büßte der Leitindex 1,06 Prozent auf 22.921 Punkte. Noch im frühen Handel hatte der Dax Gewinne gemacht und sich klar von der Marke von 23.000 Punkten abgesetzt. Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten verflog jedoch schnell.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab mit 0,63 Prozent auf 28.733,46 Punkte weniger stark nach. Der Euro Stoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 1,11 Prozent.

Nach dem langen Osterwochenende bleibe das Ultimatum der USA gegen den Iran vorerst das marktbestimmende Thema, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Vor dem Ablauf der Frist am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet.

Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Rohöl und Flüssiggas. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung.

"Die Märkte blenden viele Risiken aus"

"Der Dax zeigt sich vor Ablauf des von Donald Trump gesetzten Ultimatums weiterhin erstaunlich robust", schrieb Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research. Trotz zunehmender geopolitischer Spannungen setzten einige Anleger offenbar auf einen Last-Minute-Deal und hielten damit an ihrer optimistischen Grundhaltung fest.

"Die Märkte klammern sich an das Szenario einer diplomatischen Lösung und blenden dabei viele Risiken aus", fuhr Emden fort. Je näher aber die Frist rückt, desto größer dürfte die Unsicherheit unter den Marktteilnehmern werden. Mit jeder Stunde ohne Einigung steige die Nervosität, auch wenn sich diese bislang nur begrenzt in den Kursen widerspiegele.

Der Iran-Krieg geht inzwischen in die sechste Woche und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Zuletzt legte der Preis für die Öl-Referenzsorte Brent mit Auslieferung im Juni wieder zu, und seit Kriegsbeginn zog der Ölpreis um etwas mehr als die Hälfte an.

Chemiewerte erholen sich

Aus Branchensicht nahm europaweit die Erholung der Chemiewerte wieder Fahrt auf. Analysten sehen durch den Krieg zunächst einige Pluspunkte für den Sektor: nachlassenden Konkurrenzdruck, Reduktion des Überangebots und steigende Preise. Risikofaktor bleibe allerdings eine geringere Nachfrage, deren Ausmaß insbesondere von der Dauer des Iran-Kriegs abhängt.

An der Dax-Spitze gewannen BASF 2,4 Prozent. Im MDax gehörten Wacker Chemie mit einem Plus von gut vier Prozent zu den stärksten Werten.

Aurubis und Evotec unter Nebenwerten im Blick

Unter den weiteren Einzelwerten bewegten ansonsten Analystenkommentare die Kurse. So stiegen Aurubis um rund zwei Prozent, nachdem Warburg Research zum Kauf der Papiere des Kupferkonzerns geraten hatte. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Experte Stefan Augustin. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling.

Außerdem waren die Aktien des Wirkstoffentwicklers Evotec dank der Übernahme des Münchener Krebsforschungsunternehmens Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead im Fokus. Evotec werde bei Abschluss der Transaktion Voraberlöse von etwa 100 Millionen Euro erhalten, teilte das Hamburger Unternehmen am Dienstag mit.

Zudem rechnet das Unternehmen mit zusätzlich bedingten Zahlungen von bis zu 58 Millionen US-Dollar, sofern bestimmte Meilensteine erreicht werden. Nach anfänglichen Gewinnen rutschte die Evotec-Aktie zum Handelsschluss jedoch ins Minus und verlor 0,7 Prozent. Evotec ist im Mai 2022 als Investor bei Tubulis eingestiegen und hält 3,14 Prozent an der Münchener Biotechfirma.

Euro fester, Gold mit leichten Verlusten

Der Euro gewann etwas gegenüber dem US-Dollar. Die immer schärfer werdenden Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran halten die Finanzmärkte in Atem. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1574 Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1557 (Donnerstag: 1,1525) Dollar fest. Der US-Dollar kostete damit 0,8652 (0,8676) Euro.

Die Unsicherheit am Devisenmarkt ist angesichts der drohenden weiteren Eskalation im Iran-Krieg hoch. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr verschärfte Trump seine Rhetorik noch einmal. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen.

Gold verlor etwas. Je Feinunze (31,1 Gramm) sank der Preis um 0,2 Prozent auf 4.649 US-Dollar. In Euro belief sich das Minus auf 0,51 Prozent. Damit reagierte Gold, wie in den Wochen zuvor, untypisch auf die angedrohte Eskalation im Iran-Konflikt. Üblicherweise profitiert Gold von geopolitischen Spannungen, zuletzt aber bewegte sich das Edelmetall meist in die gleiche Richtung wie die Aktienmärkte.

(mit Material von dpa-AFX)