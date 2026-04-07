Der Dax dürfte sich am Dienstag kaum verändert aus dem langen Osterwochenende zurückmelden. Eine Stunde vor Eröffnung von Xetra signalisiert der XDax einen Indexstand von 23.138 Punkten. Das entspricht einem minimalen Rückgang von 30 Punkten gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Gründonnerstag.

Der Irankrieg dauert inzwischen sechs Wochen und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Seit dem letzten Handelstag in Deutschland am vergangenen Donnerstag hat sich Nordseeöl der Sorte Brent mit Auslieferung im Juni um zwei Prozent auf etwas mehr als 111 US-Dollar verteuert.

Ein Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an den Iran wird heute Nacht um zwei Uhr hiesiger Zeit auslaufen. Trump droht mit Militärschlägen auf Energie- und Verkehrsinfrastruktur, wenn der Iran die Straße von Hormus weiterhin blockieren sollte.

US-Börsen verzeichnen am Montag leichte Gewinne

Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende etwas höher aus dem Handel gegangen. Anleger hofften im Irankrieg auf einen Waffenstillstand, sagten Marktteilnehmer. Davon ließen sich die Anleger offensichtlich auch nicht von erneuten Drohungen von Donald Trump gegen den Iran abbringen.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,4 Prozent auf 46,670 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.612 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,6 Prozent auf 24.192 Punkte. In Europa läuft das Geschäft erst am Dienstag wieder an, das Handelsvolumen war daher niedriger als üblich.

Durchmischte Vorgaben aus Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,1 Prozent zu. Für den CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es hingegen um 0,3 Prozent nach unten. In Hongkong ruhte der Handel feiertagsbedingt.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,49 -0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,00 -0,00 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,35 +0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohstoff-Märkte am Freitag im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 111,17 +,140 WTI 115,45 +3,04

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR 1&1 AUF 20,50 (19) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 33 (30) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 26 (25) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 85 (100) EUR - 'UNDERWEIGHT'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 45 (52) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 58 (56) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 90 (93) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 60 (62) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 130 (140) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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