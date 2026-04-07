Devisen: Euro hält Vorsprung zum US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im US-Handel sein höheres Niveau zum Dollar im US-Geschäft verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1574 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1557 (Donnerstag: 1,1525) Dollar festgesetzt. Der US-Dollar hatte damit 0,8652 (0,8676) Euro gekostet.

Die Unsicherheit am Devisenmarkt ist angesichts der drohenden weiteren Eskalation im Iran-Krieg hoch. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr (MESZ) verschärfte Trump seine Rhetorik noch einmal. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./edh/jsl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Devisenmarkt
Eurokurs legt etwas zugestern, 15:03 Uhr · dpa-AFX
Eurokurs legt etwas zu
Aussagen von Donald Trump
Eurokurs sinkt deutlich, Dollar profitiert02. Apr. · dpa-AFX
Eurokurs sinkt deutlich, Dollar profitiert
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetheute, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Alle Premium-News