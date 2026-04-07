Dividende plus Wachstum: So sehe ich diese Pharma-Titel

Der Pharmasektor, der Investoren lange stabile Dividenden versprach, steht in diesem Jahr vor großen Umbrüchen. Im Fokus dieses Videos stehen die drei Branchenriesen Novo Nordisk, Pfizer und Sanofi.

Sanofi überzeugt mit jahrzehntelanger Dividendenstärke und klarem Fokus auf Immunologie. Pfizer steckt mitten im Umbau und setzt auf einen langfristigen Turnaround. Novo Nordisk bleibt Marktführer im Adipositas-Bereich – und die Aktie könnte nach der Korrektur wieder attraktiv sein.

Welche Aktie bietet aktuell die beste Kombination aus Dividende, Stabilität und Wachstum?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.