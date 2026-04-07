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Dividendenkalender heute, 07.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 07. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Bank of Nova ScotiaVierteljährliches ex-Dividenden Datum
BRUKERVierteljährliches Dividenden Datum
CaixabankEndgültiges ex-Dividenden Datum
Canadian Natural ResourcesVierteljährliches Dividenden Datum
Dollar GeneralVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Edison InternationalVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Huber & SuhnerEndgültiges ex-Dividenden Datum
Match GroupVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Merck & Co.Vierteljährliches Dividenden Datum
Meren EnergyVierteljährliches Dividenden Datum
NESTE CORPEndgültiges Dividenden Datum
PSP Swiss PropertyEndgültiges ex-Dividenden Datum
SEA1 OFFSHORESonder ex-Dividenden Datum
Smithfield FoodsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Svenska Cellulosa BEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Merck & Co.
NESTE CORP
Bank of Nova Scotia
Canadian Natural Resources
Edison International
Caixabank
Huber & Suhner
Dollar General
Meren Energy
Match Group
Svenska Cellulosa B
BRUKER
Smithfield Foods
SEA1 OFFSHORE
PSP Swiss Property

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