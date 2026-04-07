EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.04.2026 / 11:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschließlich 02. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 93.453 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
30.03.20264740,00%72,660434.441AQEU
30.03.20265.9120,00%72,6797429.682CEUX
30.03.20266320,00%72,650845.915TQEX
30.03.202610.9990,01%72,6552799.135XETA
31.03.20265730,00%73,552942.146AQEU
31.03.20266.4010,00%73,5761470.961CEUX
31.03.20261.2590,00%73,294592.278TQEX
31.03.202618.7030,01%73,41421.373.066XETA
01.04.20261150,00%74,12438.524AQEU
01.04.20266.3240,00%73,8061466.750CEUX
01.04.20262370,00%73,748417.478TQEX
01.04.202613.8240,01%73,83371.020.677XETA
02.04.20267860,00%73,929458.109AQEU
02.04.20269.1590,01%74,0750678.453CEUX
02.04.20268630,00%74,039063.896TQEX
02.04.202617.1920,01%74,08661.273.697XETA
Gesamt93.4530,07%73,56866.875.207 
      

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 2. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf1.441.030 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 07. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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2303462 07.04.2026 CET/CEST

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