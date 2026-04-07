EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 8. Zwischenmeldung
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
07.04.2026 / 14:15 CET/CEST
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Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschließlich 2. April 2026 insgesamt 26.034 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.
Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschließlich 2. April 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
|Datum
|Aggregiertes Volumen
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
|30. März 2026
|6.300
|13,7064
|31. März 2026
|6.434
|13,3739
|1. April 2026
|6.600
|13,9552
|2. April 2026
|6.700
|13,5522
|Summe
|26.034
|13,6476
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 2. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 196.342 Stückaktien.
Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter
https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026
abrufbar.
München, 7. April 2026
Westwing Group SE
Der Vorstand
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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