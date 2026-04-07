EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.04.2026 / 11:11 CET/CEST

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BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 4. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 7. April 2026 // Vom 30. März 2026 bis einschließlich 3. April 2026 wurden insgesamt 1.378.912 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-

gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 30/03/2026 230.457 19,9388 XETA 30/03/2026 176.735 19,9502 CEUX 30/03/2026 39.159 19,9317 TQEX 30/03/2026 3.861 20,1014 AQEU 31/03/2026 168.036 20,5452 XETA 31/03/2026 125.662 20,5520 CEUX 31/03/2026 29.400 20,5449 TQEX 31/03/2026 693 20,5434 AQEU 01/04/2026 91.260 20,9819 XETA 01/04/2026 74.476 20,9423 CEUX 01/04/2026 20.959 20,9123 TQEX 01/04/2026 1.123 21,0261 AQEU 02/04/2026 229.429 20,8856 XETA 02/04/2026 144.045 20,8907 CEUX 02/04/2026 40.317 20,8840 TQEX 02/04/2026 3.300 20,8477 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12.März 2026 bis einschließlich 3. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.426.632 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand

07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de

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