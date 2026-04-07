EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.04.2026 / 14:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Tim
|Nachname(n):
|Hameister
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Friedrich Vorwerk Group SE
b) LEI
|529900NBM89YAM5ENI18
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A255F11
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|70,60 EUR
|22.592,00 EUR
|71,10 EUR
|15.642,00 EUR
|72,00 EUR
|3.600,00 EUR
|72,30 EUR
|17.785,80 EUR
|72,80 EUR
|3.931,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|71,4056 EUR
|63.551,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|31.03.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Deutschland
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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