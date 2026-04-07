EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.04.2026 / 14:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Tim Nachname(n): Hameister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI

529900NBM89YAM5ENI18

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 70,60 EUR 22.592,00 EUR 71,10 EUR 15.642,00 EUR 72,00 EUR 3.600,00 EUR 72,30 EUR 17.785,80 EUR 72,80 EUR 3.931,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 71,4056 EUR 63.551,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE Harburger Straße 19 21255 Tostedt Deutschland Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de

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