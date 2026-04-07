EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Verkauf von Aktien im Rahmen des Infineon-Restricted Stock Unit und Performance Share Plans zur Deckung von Steuern und Gebühren

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 18:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Urschitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006231004

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien im Rahmen des Infineon-Restricted Stock Unit und Performance Share Plans zur Deckung von Steuern und Gebühren

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
39,379646 EUR133.181,96 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
39,379646 EUR133.181,96 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104264 07.04.2026 CET/CEST

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