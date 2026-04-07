EQS-DD: Mountain Alliance AG: Daniel Wild, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 09:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Daniel
Nachname(n):Wild

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mountain Alliance AG

b) LEI

391200XWTRFJ0JRKK852 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A12UK08

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,20 EUR44.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,2000 EUR44.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mountain Alliance AG
Theresienstraße 40
80333 München
Deutschland
Internet:www.mountain-alliance.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104222 07.04.2026 CET/CEST

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