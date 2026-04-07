EQS-DD: Wienerberger AG: Harald Schwarzmayr, Erwerb: Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms iSd Art. 19 Abs. 6 lit e der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Matching-Modell: Der Erwerb von ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Harald
Nachname(n):Schwarzmayr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms iSd Art. 19 Abs. 6 lit e der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Matching-Modell: Der Erwerb von je 2 Aktien (= Investment-Aktien) berechtigt zur Zuteilung je einer kostenlosen Aktie (=Matching-Aktie)). Investment-Aktien: Der Preis richtet sich nach dem Referenzkurs (Durchschnitt der Schlusskurse der nach Ende des Angebotszeitraums folgenden 8 Börsentage(beginnend mit 2026-04-07)).

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9.000 EUR0 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0 EUR0 Stück

e) Datum des Geschäfts

03.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

07.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet:www.wienerberger.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104246 07.04.2026 CET/CEST

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Wienerberger
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