EQS-News: Batteriespeicher-Anleihe „reconcept EnergieDepot Deutschland I“ mit 10,75 Mio. Euro vollplatziert

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Batteriespeicher-Anleihe „reconcept EnergieDepot Deutschland I“ mit 10,75 Mio. Euro vollplatziert



07.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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Batteriespeicher-Anleihe „reconcept EnergieDepot Deutschland I“ mit 10,75Mio. Euro vollplatziert

Auch grüne Anleihe „reconcept Green Global Energy Bond II” für internationale Projektpipeline bereits zu knapp 90 Prozent platziert

reconcept überzeugt als Emittent durch verlässliche Zins- und Rückzahlungen

Hamburg, 7. April 2026. Die Hamburger reconcept GmbH, Projektentwickler Erneuerbarer Energien und Anbieter nachhaltiger Geldanlagen, hat erneut eine Anleihe erfolgreich bei Privatanlegern platziert: Rund 900 Anlegerinnen und Anleger beteiligten sich am „reconcept EnergieDepot Deutschland I“ (ISIN: DE000A4DFM55, Zinssatz: 6,75 % p.a.). Aufgrund der hohen Nachfrage und der wachsenden Projektpipeline im Bereich Batteriespeicher wurde das Volumen mehrfach erhöht, zuletzt auf bis zu 10,75 Mio. Euro.

Batteriespeicher in Deutschland: Neue Rahmenbedingungen erhöhen Attraktivität

Der Nettoemissionserlös fließt in die Entwicklung von gewerblichen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in Deutschland – als Stand-alone- sowie Co-located-Lösung. „Die gesetzlichen Änderungen Ende 2025 haben uns für die Entwicklung von Batteriespeichern zusätzlichen Rückenwind gegeben“, erläutert Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. „Batteriespeicher gelten nun baurechtlich als privilegierte Vorhaben – insbesondere auf geeigneten Flächen nahe Netzknotenpunkten wie Umspannwerken. Das beschleunigt Genehmigungen deutlich und erhöht die Planungssicherheit unserer Projekte.“ Gleichzeitig steigt die wirtschaftliche Attraktivität: Kombinierte Speicherlösungen, etwa mit Photovoltaik, profitieren von Netzentgeltbefreiungen und zusätzlichen Erlösmöglichkeiten durch Strompreisschwankungen. Der steigende Bedarf an Flexibilität im Stromsystem macht entsprechende Investitionen für Anleger interessant.

„Bei der Neukonzeption von Solarparks planen wir Batteriespeicher jetzt fest mit ein und prüfen auch unsere bestehende Pipeline entsprechend. Der gemeinsame Netzanschluss von Solarpark und Speicher reduziert Engpässe und steigert die Effizienz der Projekte“, so Reetz.

Grüne Anleihe für internationale Projektpipeline ebenfalls stark nachgefragt

Überzeugt sind Anlegende auch von der grünen Anleihe „reconcept Green Global Energy Bond II“ (ISIN: DE000A460PE6) mit einer Verzinsung von 7,75 % p.a., die bereits zu knapp 90 Prozent des Emissionsvolumens von bis zu 10 Mio. Euro platziert ist.

Das nach den „Green Bond Principles“ konzipierte Angebot dient dazu, in die internationale Projektpipeline der reconcept Gruppe zu investieren und die Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland, Finnland und Kanada zu finanzieren. reconcept verfügt in diesen Märkten aktuell über eine Projektpipeline von mehr als 10 Gigawatt. Informationen zur Anleihe sind unter www.reconcept.de/ir zu finden.

reconcept als Emittent: verlässliche Zins- und Rückzahlungen

Die hohe Nachfrage nach reconcept-Anleihen basiert neben attraktiven Verzinsungen und nachhaltigen Investitionszielen vor allem auf der Verlässlichkeit des Emittenten. „Viele unserer Anlegerinnen und Anleger investieren wiederholt in unsere Finanzanlagen. So lag die Wiederanlagequote unserer Vermögensanlage „RE15 EnergieZins 2025“ bei über 50 Prozent“, so Reetz. Die Anleihe wurde Ende März 2026 plangemäß in Höhe von 10 Mio. Euro vollständig zurückgezahlt. Über die gesamte Laufzeit von fünf Jahren konnten Anlegende Zinsen in Höhe von 44,8 Prozent erzielen.

Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bond II

Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A460PE6 / A460PE Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist Bis 19. November 2026: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 4. Mai 2026 Laufzeit 6 Jahre: 4. Mai 2026 bis 4. Mai 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. November 2026) Rückzahlungstermin 4. Mai 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. Mai 2029 zu 103 % des Nennbetrags Ab 4. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags Ab 4. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 6. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Second Party Opinion)



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und der Emission von grünen Geldanlagen wie Green Bonds hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 21.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.



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