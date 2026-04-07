EQS-News: Große Landposition, starke Bohrtreffer: In Liberia wächst eine spannende, neue Goldstory heran!

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges

Große Landposition, starke Bohrtreffer: In Liberia wächst eine spannende, neue Goldstory heran!



07.04.2026 / 09:11 CET/CEST

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Zodiac Gold (TSXV: ZAU / WKN A3EKSC)

rückt mit seinem Projektportfolio in Liberia zunehmend in den Blickpunkt von Rohstoffinvestoren. Das Unternehmen hat sich eine aussichtsreiche Position in einem geologisch hochkarätigen Teil des westafrikanischen Kratons gesichert, der zu den bedeutendsten Goldproduktionsregionen der Welt zählt und wo bislang mehr als 450 Mio. Unzen Gold entdeckt wurden. Zudem beherbergt die Region 70 Goldlagerstätten mit mehr als 1 Mio. Unzen sowie 40 Vorkommen mit über 3 Mio. Unzen!

Während aber Ghana, Mali und Burkina Faso seit Jahren intensiv exploriert werden, gilt Liberia weiterhin als vergleichsweise wenig erschlossen – und gerade das macht den Standort für Unternehmen wie Zodiac Gold besonders interessant.

Die bisherigen Resultate geben Zodiac Gold eine robuste Grundlage für die nächsten Explorationsschritte. Auf der Arthington-Entdeckung beispielsweise durchschnitten 37 von 39 Bohrungen signifikante Goldmineralisierung!

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt Bohrloch ADD033 mit 18 Metern zu 4,67 g/t Gold, einschließlich 1 Meter mit 55,9 g/t Gold. ADD007 lieferte 9,65 Meter mit 7,5 g/t Gold, darunter 3 Meter mit 20,36 g/t Gold. In ADD004 wurden 6,0 Meter mit 10,6 g/t Gold erbohrt, einschließlich 3 Metern mit 20,45 g/t Gold. Hinzu kommt ADD024 mit 25,9 Metern zu 2,1 g/t Gold, darunter 9,14 Meter mit 4,2 g/t Gold. Insgesamt handelt es sich hier um starke Ergebnisse in geringer Tiefe, die für ein Tagebauszenario geeignet sein könnten.

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