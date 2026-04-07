EQS-News: Monport bringt in ganz Europa einen UV-Lasergravierer der nächsten Generation für präzise Markierungen auf den Markt

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Monport bringt in ganz Europa einen UV-Lasergravierer der nächsten Generation für präzise Markierungen auf den Markt



07.04.2026 / 06:15 CET/CEST

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LONDON, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Monport Laser stellt seinen neuesten UV-Lasergravierer vor, der für die hochpräzise, berührungslose Markierung empfindlicher Materialien entwickelt wurde. Diese hochmoderne Lasergraviermaschine richtet sich an Branchen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien und vereint Geschwindigkeit, Präzision und Vielseitigkeit für moderne Produktionsumgebungen.

Monport Laser Engraver Machines

UV-Lasergravierer | Hochmoderne Lasergraviermaschine für höchste Präzision

Die neuen UV-Laserbeschriftungsgeräte von Monport sind in Ausführungen mit 6 W und 10 W erhältlich, um unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Das 6-W-Modell eignet sich hervorragend für feine Details, Mikrobeschriftungen und empfindliche Materialien, während das 10-W-Modell eine höhere Geschwindigkeit und verbesserte Leistung für industrielle Anwendungen bietet. Beide UV-Laserschneider liefern dauerhafte, kontrastreiche Ergebnisse auf Kunststoffen, Glas, Keramik und beschichteten Metallen, ohne thermische Schäden zu verursachen.

Lasermaschine für die Kaltgravur

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasersystemen nutzt der UV-Laserschneider einen kurzwelligen Strahl für die Kaltbearbeitung. Dies minimiert die Wärmeeinflusszone und gewährleistet saubere Kanten, scharfen Kontrast und dauerhafte Markierungen ohne Verbrennungen oder Verformungen. Die Lasergraviermaschine ermöglicht die makellose Markierung von:

Kunststoffe und Polymere

Glas und Kristall

Keramiken und beschichtete Metalle

Elektronische Komponenten

Von Seriennummern und QR-Codes bis hin zu Logos und komplexen Mikromustern liefern die UV-Laserbeschriftungsgeräte von Monport unvergleichliche Präzision.

Monport UV-Laserschneider für jede Branche

Die Vielseitigkeit des UV-Lasergravierers macht ihn sowohl für die großtechnische industrielle Produktion als auch für individuelle kreative Projekte geeignet. Hersteller und Künstler können sich darauf verlassen für:

Kennzeichnung von Medizinprodukten

Codierung von Kosmetika und Verpackungen

Kennzeichnung von Lebensmitteln und Pharmazeutika

Mikro-Markierung und individuelle Kunstwerke

Warum sollten Sie sich für Monport UV-Laserbeschriftungsgeräte entscheiden?

Kaltlaserbearbeitung: Verhindert Verformung, Verfärbung und Rissbildung.

Außergewöhnliche Mikro-Markierung: Die feine Strahlqualität gewährleistet hochauflösende, komplexe Designs.

Kompatibilität mit verschiedenen Materialien: Arbeitet effizient auf Kunststoffen, Glas, Keramik und ausgewählten Metallen.

Dauerhafte, kontrastreiche Ergebnisse: Langlebige Markierungen, die chemikalien- und verschleißbeständig sind.

Hochgeschwindigkeitsproduktion: Optimierter Arbeitsablauf für schnelles, effizientes Markieren.

Bei jedem Kauf eines Monport UV-Lasergravierers erhalten Sie einen kostenlosen UV-Wasserkühler, der die Leistung und Langlebigkeit Ihrer Maschine verbessert.

Informationen zu Monport Laser

Monport Laser ist ein führender Hersteller von Präzisions-Lasergravurlösungen für industrielle und kreative Anwendungen in ganz Europa.

Medienkontakt:

Monport Laser

E-Mail:support@monportlaser.de

Websites:

Deutschland: https://www.monportlaser.de/

Frankreich: https://www.monportlaser.fr/

Großbritannien: https://www.monportlaser.uk/

Italien: https://www.monportlaser.it/

Spanien: https://www.monportlaser.es/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg

Cision

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