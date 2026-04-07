EQS-News: Monport erweitert sein Laserportfolio mit Mega S CO2 Laser und UV Graviermaschinen

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Monport erweitert sein Laserportfolio mit Mega S CO2 Laser und UV Graviermaschinen

07.04.2026 / 06:10 CET/CEST
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BERLIN, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Deutschlands Industrie- und Kreativsektor erhalten mit der Einführung zweier fortschrittlicher Maschinen Zugang zu modernster Lasergravur-Technologie: dem Mega S 70W CO2 Lasergravierer und der UV Laser Graviermaschine. Entwickelt von Monport Laser, bieten diese Graviermaschinen außergewöhnliche Präzision, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit für industrielle und künstlerische Anwendungen.

Monport Laser Engraver Machines
Monport Laser Engraver Machines

Mega S 70W CO2 Lasergraviermaschine | Upgrade der CO2 Laser Gravur

Der Mega S CO2 Lasergravierer ist die weiterentwickelte Version der beliebten Mega- und Mega Lite-Serie von Monport und bietet verbesserte Leistung, Präzision und Effizienz. Für Anwender, die höhere Performance suchen, baut der Mega S auf der Zuverlässigkeit der Vorgängermodelle auf und bietet gleichzeitig gesteigerte Gravurgeschwindigkeit und verbesserte Schneidfähigkeit Laserschneiden.

Hauptmerkmale der Mega S 70W CO2 Graviermaschine:

  • Verbessertes Laserschneiden: Schneidet bis zu 20 mm Acryl und 18 mm Balsaholz; optionales Teleobjektiv steigert die Schneideffizienz um 25 %.
  • Branchenführendes optisches Fokussystem: Minimale Punktgröße von 0,03 mm, unterstützt bis zu 1000 DPI für feinste Lasergravuren (laser gravieren).
  • Smart Batch Fill & Auto Focus: Präzises Seriengravieren bei minimalem Zeitaufwand.
  • Optimiertes Luftstromsystem: Effektive Rauchabsaugung für sauberen Arbeitsplatz und konsistente Ergebnisse.

Jetzt den Mega S 70W CO2 Lasergraviererkaufen und sofort 500 € Rabatt sichern.

UV Laser Graviermaschine | Hochpräzise UV Laser Markiermaschine

Die UV Laser Graviermaschine ermöglicht ultra-präzises, kaltes Lasergravieren ohne Hitzeschäden und eignet sich ideal für empfindliche Materialien wie Kunststoffe, Glas, Keramik und beschichtete Metalle. Erhältlich in 6W- und 10W-UV-Laser-Modellen, garantiert diese UV Laser Graviermaschine dauerhafte, kontrastreiche Gravuren für industrielle und künstlerische Anwendungen.

Vorteile der UV Graviermaschine:

  • Kaltes Lasergravieren: Verhindert Verzug, Verfärbung und Materialschäden.
  • Außergewöhnliche Mikrogravur-Präzision: Graviert Logos, QR-Codes, Seriennummern und feine Muster.
  • Multi-Material-Kompatibilität: Effizient für Kunststoffe, Glas, Keramik und beschichtete Metalle.
  • Hocheffiziente Produktion: Optimiert für Seriengravuren bei gleichbleibender Qualität.

Jeder Kauf einer UV Laser Graviermaschine beinhaltet einen kostenlosen UV-Wasserkühler für optimale Leistung und Langlebigkeit der Maschine.

Monport Laser verpflichtet sich, hochpräzise, zuverlässige und benutzerfreundliche Graviermaschinen anzubieten. Die Einführung des Mega S 70W CO2 Lasergravierers und der UV laser Graviermaschine unterstreicht Monports Mission, fortschrittliche Laserlösungen bereitzustellen.

Medienkontakt: Monport Laser
Email: support@monportlaser.de
Website:www.monportlaser.de

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