Ethos lehnt Millionenvergütungen bei UBS und Co ab

Der Stimmrechtsberater Ethos übt scharfe Kritik an den hohen Vergütungen für die Führungsspitzen von großen Schweizer Banken. Die Konzernchefs von UBS, Julius Bär und EFG International erhielten 2025 variable Vergütungen zwischen ‌dem 3,5-Fachen und 4,8-Fachen ihrer Grundgehälter und überschritten damit deutlich die von Ethos empfohlenen Obergrenzen von maximal dem Dreifachen, teilte ⁠die Stiftung ⁠am Dienstag mit. Dies schüre Sorgen über eine mangelhafte Risikokultur im Schweizer Bankensektor. Ethos empfehle den Aktionären daher, auf den Generalversammlungen gegen alle Tagesordnungspunkte im Zusammenhang mit den Vergütungen zu stimmen.

Besonders im Fokus steht der neue Chef von Julius Bär, ‌Stefan Bollinger. Er kommt laut Ethos für ‌das vergangene Jahr auf insgesamt 23,1 Millionen Franken. Darin enthalten ist allerdings eine Wechselprämie von 14,8 Millionen Franken als Ausgleich für entgangene ⁠Ansprüche bei seinem früheren Arbeitgeber. Der UBS-Konzernchef Sergio Ermotti erhielt 14,9 ‌Millionen Franken, der Leiter von ⁠EFG International, Giorgio Pradelli, 9,6 Millionen Franken. Während die Generalversammlung von EFG im März bereits stattgefunden hat, sind jene von Julius Bär und UBS für April geplant.

Die vom ‌Stimmrechtsberater empfohlenen Vergütungsobergrenzen seien ⁠nicht zufällig gewählt, betonte Ethos-Direktor Vincent ⁠Kaufmann. "Sie sollen verhindern, dass das Management übermässige oder gar unüberlegte Risiken eingeht, wie es während der Finanzkrise 2008 oder beim jüngsten Zusammenbruch der Credit Suisse der Fall war," erklärte Kaufmann. Die drei Schweizer Führungskräfte gehören zu den bestbezahlten Bankern in Kontinentaleuropa. In der Europäischen Union sind Bankboni seit 2014 auf das Doppelte des Grundgehalts begrenzt.