Dimitar Radew

EZB-Ratsmitglied: "Müssen rechtzeitig handeln"

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Der jüngste Inflationsanstieg in der Euro-Zone infolge des Iran-Krieges birgt laut EZB-Ratsmitglied Dimitar Radew Gefahren. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind Folgewirkungen noch nicht deutlich erkennbar, das Risiko sollte jedoch nicht unterschätzt werden", ‌sagte der bulgarische Notenbankchef in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

Iran-Konflikt eskaliert weiter
Die Inflation kommt zurück: Diese Investments schützen12.03.2026 · 14:00 Uhr · onvista
Ein Tanker wird beladen.

Sollte sich der Energiepreisschock ausbreiten und ⁠das Preisverhalten ⁠im weiteren Sinne beeinflussen, könne sich die Lage im Vergleich zu einem stabileren Umfeld relativ schnell verändern: "Die EZB sollte rechtzeitig handeln", sagte Radew. Eine der wichtigsten Lehren aus dem Jahr 2022 sei, dass letztlich nicht der Ursprung der ‌Inflation entscheidend sei, sondern ob sie ‌sich verfestige.

Inflation im März auf 2,5 Prozent gestiegen

"Wenn die vorliegenden Daten eindeutig in diese Richtung deuten, sollten wir bereit sein zu reagieren", sagte Radew. Der Zeitpunkt jeglicher ⁠Maßnahmen hänge von der Aussagekraft und Konsistenz der Daten ab. ‌Die Preise im Euroraum sind ⁠seit Ausbruch des Iran-Krieges massiv gestiegen und schüren Inflationssorgen. Die Verbraucherpreise legten im März um durchschnittlich 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu.

Die EZB strebt eine Teuerungsrate ‌von 2,0 Prozent an, ⁠die sie als optimal für ⁠die Wirtschaft im Euroraum ansieht. Damit steigt der Druck auf die EZB, bei ihrer nächsten Sitzung Ende April eine Erhöhung des Leitzinses zu erwägen, um sich gegen den Preisauftrieb zu stemmen. EZB-Direktor Frank Elderson erklärte, die wiederholten Energiepreis-Schocks machten es der EZB zusehends schwierig, ihr Preisstabilitäts-Ziel zu erreichen.

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 07.04.2026
Dax unverändert erwartet – Trump-Ultimatum läuft abheute, 06:06 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 07.04.2026
Dax rutscht deutlich ab - keine Deeskalation im Iran-Kriegheute, 15:53 Uhr · onvista
Dax rutscht deutlich ab - keine Deeskalation im Iran-Krieg
Inflationsanstieg
Notenbanker: EZB muss zu raschem Handeln bereit seinheute, 08:35 Uhr · Reuters
Notenbanker: EZB muss zu raschem Handeln bereit sein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetheute, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Alle Premium-News