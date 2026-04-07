Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.04.2026

onvista · Uhr
Erneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aehr Test SystemsBericht 3. Quartal 2026
AKARI THERAPEUTICS ADRBericht Geschäftsjahr 2025
bet-at-home.comBericht Geschäftsjahr 2025
BKS BankBericht Geschäftsjahr 2025
Crown ElectrokineticsBericht Geschäftsjahr 2025
GULF DEVELOPMENT O.N.Bericht Geschäftsjahr 2025
Kura Sushi USABericht 2. Quartal 2026
Levi StraussBericht 1. Quartal 2026
Maxeon Solar TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
NORTHSTAR GOLD CORP.Bericht 3. Quartal 2026
Odyssey Marine ExplorationBericht Geschäftsjahr 2025
Showcase MineralsBericht 1. Quartal 2026
Skillsoft ABericht Geschäftsjahr 2026
SKY QUARRY INC. NEW O.N.Bericht Geschäftsjahr 2025
STS GroupBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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