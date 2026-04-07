Flughafen im Westen Irans Ziel von Angriffen
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Westen Irans ist ein Flughafen Ziel von Luftangriffen geworden. In der Stadt Chorramabad sei der Flughafen bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf den Vizegouverneur der Provinz Lorestan. Bei dem Angriff gab es seinen Worten zufolge keine Todesopfer. Das Ausmaß der Schäden blieb unklar. Seit mehr als fünf Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran./arb/DP/nas
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