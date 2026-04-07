Gilead schluckt deutsches Biotech-Unternehmen Tubulis - Geldregen für Evotec

Der US-Pharmakonzern Gilead übernimmt das deutsche Biotechunternehmen Tubulis für bis zu fünf Milliarden Dollar und beschert damit dem Hamburger Wirkstoffforscher Evotec einen Geldregen. Evotec hält 3,14 Prozent an Tubulis und erwartet ‌aus dem Verkauf seiner Beteiligung Voraberlöse von rund 100 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Hinzu kämen mögliche ⁠Meilensteinzahlungen von ⁠bis zu 58 Millionen Dollar.

Gilead zahlt zunächst 3,15 Milliarden Dollar in bar, wie der Konzern in einer separaten Mitteilung bekanntgab. Weitere 1,85 Milliarden Dollar könnten bei Erreichen bestimmter Ziele fließen. Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Quartal ‌2026 erwartet.

Evotec-Chef Christian Wojczewski sprach von ‌einem wichtigen Meilenstein für Tubulis. "Aus unserer eigenen Arbeit in der Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten wissen wir um das große Potenzial dieser ⁠Technologie für die Entwicklung von möglicherweise überlegenen Krebstherapien", sagte er.

Mit dem ‌Zukauf sichert sich Gilead den ⁠Zugriff auf experimentelle Krebsmedikamente von Tubulis. Diese sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) gelten als "zielsuchende Raketen", die eine Chemotherapie direkt zu den Krebszellen transportieren und dabei gesundes Gewebe schonen. Für Gilead ist ‌es die jüngste in einer ⁠Reihe von Übernahmen. Der Konzern ⁠versucht damit, sinkende Umsätze mit seinem Corona-Medikament Veklury sowie drohende Patentabläufe auszugleichen. Erst im Februar hatte Gilead den Partner Arcellx für bis zu 7,8 Milliarden Dollar gekauft, um sein Angebot an Krebstherapien zu stärken. Im vergangenen Monat folgte die Übernahme der Biotechfirma Ouro Medicines für mehr als zwei Milliarden Dollar.

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