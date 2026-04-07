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Gold im Chart-Check: Echte Achterbahnfahrt - HSBC Daily Trading TV vom 07.04.2026

HSBC · Uhr
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Der #Goldpreis hat eine echte Achterbahnfart hinter sich. Grund genug, in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV von und mit Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, die charttechnischen Perspektiven des Edelmetalls genauer zu beleuchten.

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