Gold im Chart-Check: Echte Achterbahnfahrt - HSBC Daily Trading TV vom 07.04.2026
HSBC · Uhr
Der #Goldpreis hat eine echte Achterbahnfart hinter sich. Grund genug, in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV von und mit Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, die charttechnischen Perspektiven des Edelmetalls genauer zu beleuchten.
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