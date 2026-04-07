IEA warnt vor Öl- und Energiekrise: "Wir steuern auf schwarzen April zu"

Die durch die Blockade der Straße von Hormus ausgelöste Öl- und Gaskrise ist laut Internationaler Energieagentur (IEA) schwerwiegender als die Krisen von 1973, 1979 und 2022 zusammen. "Die Welt hat noch nie eine Unterbrechung der Energieversorgung dieses Ausmaßes erlebt", sagte IEA-Chef Fatih Birol in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung "Le Figaro".

Europa, Japan, Australien und andere würden dadurch belastet, aber die am ‌stärksten betroffenen Staaten seien die Entwicklungsländer. "Wir müssen uns bewusst sein, dass der März sehr schwierig war, aber der April wird noch viel schlimmer werden", mahnte Birol. Sollte die vom Iran derzeit faktisch blockierte Meerenge den ganzen April ⁠über geschlossen bleiben, "verlieren wir ⁠doppelt so viel Rohöl und Raffinerieprodukte wie im März - wir steuern auf einen 'schwarzen April' zu".

Länder geben bereits strategische Reserven frei

Die IEA-Mitgliedsländer hatten sich im vergangenen Monat zur Entlastung darauf geeinigt, einen Teil ihrer strategischen Reserven freizugeben. Der Prozess gehe weiter, sagte Birol. Dies lindere den "Schmerz" aber nur. Die einzig wirkliche Lösung sei die Wiedereröffnung der Straße von Hormus. "Solange sie geschlossen bleibt, wird die Weltwirtschaft vor sehr ernsten Schwierigkeiten stehen", warnte Birol. Er sei derzeit sehr pessimistisch, weil dieser Krieg eine der Lebensadern der ‌globalen Wirtschaft blockiere: "Nicht nur Öl und Gas, sondern auch Düngemittel, Petrochemikalien, Helium ‌und vieles mehr."

Der Iran zeigt derzeit aber keine Anzeichen, der Forderung von US-Präsident Donald Trump nachzugeben und die Straße von Hormus zu öffnen. Birol sagte, der Rückgang der Ölproduktion am Golf sei enorm. "Diese Länder fördern derzeit nur noch etwas mehr als die Hälfte der ⁠Ölmenge, die sie vor dem Krieg gefördert haben - und Erdgas wird überhaupt nicht mehr exportiert."

Deutschland befinde sich in einer sehr ‌schwierigen Lage, was Erdgas und zuverlässige Stromquellen wie die Atomenergie ⁠betreffe, und sich damit auch auf die Strompreise auswirke. "Die deutsche Wirtschaft und Industrie könnten in den kommenden Wochen, Monaten und sogar Jahren vor sehr ernsten Herausforderungen stehen", sagte Birol.

DIW plädiert für Tempolimit, Homeoffice und günstigen ÖPNV

Die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Berliner DIW-Institut pflichtete dem IEA-Chef bei. "Wir erleben gerade die schwerste fossile Energiekrise unserer Zeit." Es ‌handele sich um einen multiplen Schock aus steigenden Öl-, Gas- und ⁠Nahrungsmittelpreisen, "der die Verwundbarkeit unseres Systems schonungslos offenlegt". Wenn ⁠zentrale Lieferwege ausfallen und Fördermengen einbrechen, gerate die Weltwirtschaft ins Wanken. Das sei typisch für ein fossiles Energiesystem, das auf geopolitischen Abhängigkeiten basiere. "Solange wir an Öl und Gas festhalten, bleiben wir erpressbar und anfällig für massive Preisschocks."

Gerade bei steigenden Spritpreisen zeige sich, dass pauschale Tankrabatte eine teure Scheinlösung seien. "Sie verpuffen oft und entlasten nicht gezielt", sagte die Ökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Besser seien direkte Entlastungen wie ein Klimageld, mehr Markttransparenz und eine stärkere Kontrolle überhöhter Preise. "Kurzfristig helfen Tempolimit, mehr Homeoffice und ein günstiger öffentlicher Verkehr, um die Nachfrage zu senken und Preise zu stabilisieren." Die einzige nachhaltige Antwort auf diese Krise sei klar: "Raus aus fossilen Abhängigkeiten." Erneuerbare Energien seien der beste Schutzschild – "sie ⁠müssen nicht importiert werden, sind ausreichend vorhanden und taugen nicht als Erpressungsmittel."