ING bläst Verkauf von Russland-Geschäft ab

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Wien, ⁠07. Apr (Reuters) - Die niederländische Bank ING hat den Verkauf ihres Russland-Geschäfts an die in Moskau ansässige Global ‌Development JSC abgesagt. Es gebe keine realistische Erwartung mehr, dass der Käufer ⁠die ⁠erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion erhalten werde, teilte das Geldhaus am Dienstag mit. Der Verkauf war im Januar 2025 angekündigt worden.

ING ‌betonte, weiterhin keine Zukunft ‌in Russland zu sehen. Das Institut geht davon aus, dass jedes alternative ⁠Ausstiegsszenario in etwa die gleichen finanziellen ‌Auswirkungen haben wird ⁠wie die nun geplatzte Vereinbarung. Die Belastung der harten Kernkapitalquote (CET1) werde auf sieben Basispunkte geschätzt, ‌erklärte die ⁠Bank. Bei der Ankündigung ⁠des Verkaufs im vergangenen Jahr hatte der Konzern mitgeteilt, er rechne mit einer Gewinnbelastung von 700 Millionen Euro.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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