IRW-News: Apex Critical Metals Corp.: Apex durchteuft 81,6 m mit 2,02 % REO, darunter 50,9 m mit 2,40 % REO, und erweitert damit die Streichlänge des Hauptkörpers; stark angereicherte NdPr-Zone bei Rift

IRW-PRESS: Apex Critical Metals Corp.: Apex durchteuft 81,6 m mit 2,02 % REO, darunter 50,9 m mit 2,40 % REO, und erweitert damit die Streichlänge des Hauptkörpers; stark angereicherte NdPr-Zone bei Rift

Highlights:

- Starke Gehalte über mächtige Abschnitte in den Analyseergebnissen der ersten Bohrung bei Rift.

o 81,6 m mit 2,02 % REO(1), einschließlich 50,9 m mit 2,40 % REO (RIFT26-002).

o Mehrere (17) Proben mit Gehalten von >3,00 % REO.

- Die Bohrung RIFT26-002 war eine Step-out-Bohrung ca. 100 m südlich der historischen Bohrung NEC11-004 und deutet in Verbindung mit der Mineralisierung in der historischen Bohrung EC-043 auf eine mineralisierte Zone hin, die sich über eine Streichlänge von mehr als 700 m erstreckt.

o Die Mineralisierung bleibt in alle Richtungen offen.

- Entdeckung einer stark angereicherten Neodym-Praseodym-Zone (NdPr) mit einer durchschnittlichen NdPr-Verteilung(2) von 49 % über 10 m bei einem durchschnittlichen REO-Gehalt von 0,75 %.

o NdPr stellt aufgrund seiner entscheidenden Verwendung in Hochleistungspermanentmagneten für Elektrifizierungstechnologien die wertvollste Komponente in den meisten Seltenerdmetalllagerstätten dar.

o Die NdPr-Verteilung in Seltenerdmetall-Karbonatiten liegt typischerweise zwischen 14 und 20 %, weshalb diese Entdeckung das Potenzial von Rift hervorhebt, Zonen mit NdPr zu beherbergen, die deutlich stärker angereichert sind als der globale Durchschnitt.

- Bislang wurden insgesamt acht (8) Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 5.868 m fertiggestellt, wobei die Analyseergebnisse für sieben (7) Bohrungen (5.266 m) noch ausstehen.

Vancouver, British Columbia - 7. April 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle konzentriert, freut sich, die Analyseergebnisse aus der Bohrung RIFT26-002 bekannt zu geben. Dabei handelt es sich um die ersten Analyseergebnisse aus der Bohrkampagne 2026 des Unternehmens auf seinem zu 100 % gehaltenen Seltenerdmetallprojekt Rift, das sich im Elk Creek-Karbonatitkomplex im Südosten von Nebraska, USA, befindet.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, kommentierte: Diese ersten Ergebnisse unserer Bohrkampagne 2026 bestätigen, dass sich die starke Seltenerdmetallmineralisierung bei Rift weit über die historischen Abgrenzungen hinaus erstreckt, wobei von einer Step-out-Bohrung im Süden eine über 100 Meter mächtige durchgehende Mineralisierung durchteuft wurde. Das Vorkommen stark angereicherter NdPr-Verteilungen über bedeutende Mächtigkeiten unterstreicht zudem das enorme Potenzial bei Rift, nicht nur hinsichtlich des absoluten REO-Gehalts und der Größe, sondern auch hinsichtlich des enthaltenen NdPr-Gehalts, auf den sich der Wert konzentriert. Da die Seltenerdmetallmineralisierung in alle Richtungen offen ist, ist das Unternehmen gut positioniert, um für unsere Aktionäre erheblichen Wert zu schaffen, und wir freuen uns auf weitere Analyseergebnisse in den kommenden Wochen.

JETZT ANSEHEN - https://bit.ly/4sgI5Fe. EVP Joness Lang und Darren Smith, Co-Lead Technical Director, erörtern die Bedeutung der ersten Analyseergebnisse bei Rift.

Wichtige Beobachtungen und Erkenntnisse

Die hier beschriebene Bohrung RIFT26-002 war eher als regionale Step-out-Bohrung in Richtung Süden konzipiert, um die Kontinuität der Seltenerdmetallmineralisierung jenseits der historischen Bohrungen zu überprüfen, wobei Erweiterungen von NEC11-004 und EC-93 im Visier standen (Tabelle 1, Abbildung 1). Die Bohrung durchteufte erfolgreich Abschnitte mit hohen Gehalten, darunter 50,9 m mit 2,40 % REO innerhalb eines mächtigeren mineralisierten Abschnitts von 81,6 m mit 2,02 % REO, wobei mehrere (17) Proben Gehalte von über 3,00 % REO aufwiesen. Der Abschnitt bestätigt, dass sich der mineralisierte Karbonatit mindestens weitere 100 m nach Süden erstreckt; in Verbindung mit der Mineralisierung in der historischen Bohrung EC-043 (siehe Pressemitteilung vom 14. Oktober 2025) deutet dies jedoch auf eine mineralisierte Zone hin, die sich über mehr als 700 m Streichlänge erstreckt (Tabelle 2, Abbildung 1).

Der erfolgreiche Nachweis von Abschnitten mit 2 % REO und einer stark angereicherten NdPr-Zone weiter unten im Bohrloch unterstreicht das potenzielle Ausmaß und die Chance für Rift, hochwertige Tonnagen zu liefern, um die heimische REE-Lieferkette in den Vereinigten Staaten zu unterstützen.

Darüber hinaus hat die Bohrung die Entdeckung einer stark angereicherten Neodym-Praseodym (NdPr)-Zone bestätigt, die eine durchschnittliche NdPr-Verteilung(2) von 49 % über 10 m bei einem REO-Gehalt von 0,75 % REO zeigte (Abbildung 2). Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da die meisten in Karbonatit beherbergten Seltenerdmetallprojekte typischerweise NdPr-Verteilungen im Bereich von 14-20 % aufweisen. NdPr stellt aufgrund seiner entscheidenden Verwendung in Hochleistungspermanentmagneten für Elektrifizierungstechnologien die wertvollste Komponente in den meisten Seltenerdmetallvorkommen dar. Wenn die NdPr-Verteilung angereichert ist, bedeutet dies, dass weniger Seltenerdmetalle mit geringerem Wert (z. B. Cer und Lanthan) vorhanden sind, was wiederum den inhärenten Wert des Gesteins erheblich steigern kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese einzigartige und weltweit bedeutende NdPr-Anreicherung bislang nur in einer einzigen Bohrung festgestellt wurde und dass, obwohl dies sehr ermutigend ist, Folgebohrungen erforderlich sind, um das Ausmaß der Zone ordnungsgemäß abzugrenzen und die potenzielle Kontinuität und den Umfang zu bestätigen.

Die zusätzlich niedergebrachten Bohrungen RIFT26-001A, 006 und 007, die näher an den historischen Bohrungen NEC11-004 und EC-93 angesetzt wurden (Abbildung 1), wurden mit höherem Maß an Vertrauen konzipiert, um die historisch identifizierte Mineralisierung zu validieren und zu erweitern (siehe Pressemitteilung vom 22. Oktober 2025). Die Bohrungen, deren Analyseergebnisse noch ausstehen, haben durchgängig bedeutende Karbonatitabschnitte mit Hämatisierung angetroffen, die offenbar mit höheren Gehalten an Seltenerdmetallmineralisierung zusammenfallen (Foto 1). Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen, validiert und interpretiert wurden.

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Abbildung 1. Bohrplan für Phase I 2026 auf dem Projekt Rift, der die Lage und die Analyseergebnisse der Bohrung RIFT26-002 (hierin beschrieben) sowie die Lage aktiver und abgeschlossener Bohrungen sowie historischer Bohrungen zeigt. Die Karbonatitabschnitte veranschaulichen die Verteilung der anvisierten Wirtslithologie (blau) und umfassen geringfügige Abschnitte mit Fenit.

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Abbildung 2. Profilschnitt der Bohrung RIFT26-002 mit der protokollierten Lithologie, den REO-Gehalten und deren Verteilungen.

Tabelle 1: Lage und Eigenschaften von RIFT26-002

Bohrung Nr. Tiefe(m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhenlage

RIFT26-002 600,46 80 -60 742037,46 4460700,36 331,29

(a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben (b) Azimut und Neigung sind geplant und können im Bohrloch variieren

Tabelle 2: Zusammenfassung der Analyseergebnisse für RIFT26-002

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Foto 1. Probe RIFT002-163, die eine REO-Mineralisierung im Abschnitt 289,66 - 290,50 m zeigt (4,22 % REO über 0,84 m). Das Foto zeigt einen repräsentativen ca. 12 cm langen Abschnitt aus Karbonatit mit intensiver Hämatisierung.

Nächste Schritte

Das Unternehmen hat weitere Bohrungen fertiggestellt, die konzipiert wurden, die Ausdehnung der Mineralisierung im Streichen und in der Tiefe weiter zu untersuchen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die fortlaufende Verfeinerung des geologischen 3D-Modells, einschließlich der Einbeziehung der eingegangenen Analyseergebnisse, wird zu einem besseren Verständnis des mineralisierten Systems beitragen und dabei helfen, Prioritäten für die zukünftige Bohrzielerstellung zu setzen. Das Bohrprogramm 2026 läuft weiterhin, wobei bis dato insgesamt acht (8) Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 5.868 m fertiggestellt wurden. Auf der Grundlage der ersten Analyseergebnisse aus RIFT26-002 und laufender visueller Beobachtungen aus anderen fertiggestellten Bohrungen rechnet das Unternehmen damit, den Umfang der Bohrungen der Phase I auszuweiten.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem Lkw-gestützten und einem auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Gewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitten von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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