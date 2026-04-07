IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X erweitert seine unternehmensweite Klimaplattform durch eine strategische Partnerschaft mit der carbon-connect AG

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X erweitert seine unternehmensweite Klimaplattform durch eine strategische Partnerschaft mit der carbon-connect AG

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 7. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen CO2-Markt tätig ist, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit der carbon-connect AG (carbon-connect) bekannt, einem in der Schweiz ansässigen Beratungsunternehmen für Treibhausgasbilanzierung und Nachhaltigkeit.

Die Zusammenarbeit markiert eine weitere Erweiterung der unternehmensweiten Klimaplattform von Karbon-X und stärkt deren Kompetenzen in den Bereichen CO2-Messung, Beratung zur Dekarbonisierung und laufende Überwachung für Unternehmens- und regulierte Kunden.

Karbon-X wird die geschäftliche Zusammenarbeit und die Kundenintegration leiten und dabei das technische Fachwissen von carbon-connect in sein End-to-End-Rahmenwerk für Klimalösungen einbinden.

Das erweiterte Dienstleistungsangebot umfasst:

- Vollständige Emissionsbilanzierung nach Scope 1, 2 und 3

- Planung und Umsetzung von Emissionsminderungsmaßnahmen

- Länderspezifische Compliance-, ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung

- Kohlenstoffquantifizierung von Produkten und Lebenszyklusanalysen

- Ermittlung des CO2-Fußabdrucks von Veranstaltungen

- Unterstützung bei der strategischen Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Da sich die regulatorischen Anforderungen weiterentwickeln und die Offenlegungsstandards strenger werden, suchen Unternehmen nach integrierten Partnern, die sowohl die Emissionsmessung als auch die Marktumsetzung unterstützen können. Diese Zusammenarbeit unterstützt die Strategie von Karbon-X, das Dienstleistungsangebot auf Unternehmensebene auszubauen und mehrjährige Kundenbeziehungen zu vertiefen. Durch die Stärkung seiner Beratungs- und Quantifizierungsinfrastruktur verbessert Karbon-X seine Fähigkeit, Kunden über den gesamten Lebenszyklus des CO2-Managements hinweg zu unterstützen - von der Basisbewertung über den Emissionshandel und die Beschaffung von Emissionszertifikaten bis hin zur langfristigen CO2-Strategie.

Diese Zusammenarbeit erweitert die Tiefe, Präzision und Skalierbarkeit unserer unternehmensweiten CO-Plattform, sagte James Cahalin, Chief Revenue Officer von Karbon-X. Da die Klimaregulierung und unternehmerischen Rechenschaftspflichten weiter voranschreiten, benötigen Unternehmen eine fundierte CO2-Bilanzierung in Verbindung mit umsetzbaren Strategien. Durch den Ausbau dieser Fähigkeiten können wir umfangreichere Mandate betreuen, die Kundenbindung vertiefen und den Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden steigern.

Die carbon-connect AG mit Sitz in Volketswil, Schweiz, bietet Unternehmen, die ihre Emissionen über den gesamten Betrieb und die Wertschöpfungsketten hinweg messen, verwalten und reduzieren möchten, Dienstleistungen im Bereich der Treibhausgasbilanzierung und Nachhaltigkeitsberatung an.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Karbon-X, während das Unternehmen seine unternehmensweite Klimainfrastruktur weiter ausbaut, sagte Pascal Freudenreich, Chief Executive Officer der carbon-connect AG. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen den Übergang von der Emissionsmessung zu einer strukturierten Dekarbonisierungsplanung mit Klarheit, Glaubwürdigkeit und operativer Disziplin.

Die Zusammenarbeit treibt die Strategie von Karbon-X weiter voran, eine skalierbare, unternehmensweite Klimainfrastruktur über Compliance-Märkte, freiwillige Märkte und Projektentwicklung hinweg aufzubauen, und ermöglicht eine integrierte Dienstleistungserbringung in den Bereichen Messung, Reduzierung und Marktumsetzung, wodurch die Rolle des Unternehmens als integrierter Partner für Organisationen, die sich in der globalen Energiewende bewegen, gestärkt wird.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen über Compliance- und freiwillige Kohlenstoffmärkte hinweg anbietet. Von der Projektinitiierung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit. Erfahren Sie mehr unter www.karbon-x.com

Über carbon-connect AG

Die carbon-connect AG ist ein in der Schweiz ansässiges Beratungsunternehmen für Treibhausgasbilanzierung und Nachhaltigkeit, das sich auf die Ermittlung des CO2-Fußabdrucks von Unternehmen, ESG-Berichterstattung und die Entwicklung von Dekarbonisierungsstrategien spezialisiert hat. Erfahren Sie mehr unter www.carbon-connect.ch/en

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakte

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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