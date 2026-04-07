IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen erwirbt zu 100 % den Claim Claudia 2 und fügt dem Silber-Gold-Projekt Las Coloradas das noch nie bebohrte Zielgebiet Saddle sowie Erweiterungen in Distriktgröße hinzu

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen erwirbt zu 100 % den Claim Claudia 2 und fügt dem Silber-Gold-Projekt Las Coloradas das noch nie bebohrte Zielgebiet Saddle sowie Erweiterungen in Distriktgröße hinzu

Highlights:

- Ausübung der Option zum Erwerb von 100 % der Anteile am Claim Claudia 2 - frei von jeglichen NSR-Royalties - auf dem Silber-Gold-Projekt Las Coloradas in Parral, Chihuahua, Mexiko.

- Zielgebiet Saddle - eine große, noch nie bebohrte epithermale/skarnartige Explorationsmöglichkeit, die etwa 5 km (3 Meilen) vom hochgradigen Projekt Las Coloradas entfernt liegt.

- Claudia 2 umfasst parallele Strukturen und südliche Erweiterungen der mineralisierten Silber-Gold-Gangsysteme Soledad und Soledad II.

- Geochemische Prospektionsarbeiten haben anomale Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei-, Zink-, Arsen-, Wismut- und Antimongehalte identifiziert, die mit Quarz-Karbonat-Gängen in Zusammenhang stehen.

- Das bevorstehende Bohrprogramm dient zur Überprüfung des Ziels Saddle sowie vorrangiger Folgeziele aus der erfolgreichen Kampagne des Unternehmens im Jahr 2025.

Vancouver, British Columbia, 7. April 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG | OTCQB: KNGRF | FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) hat seine Option zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Claim Claudia 2 ausgeübt, der frei von jeglicher NSR-Royalty (Net Smelter Return) ist. Der Claim Claudia 2 ist Teil des Silber-Gold-Projekts Las Coloradas in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Parral, Chihuahua, Mexiko. Der Erwerb erweitert das Landpaket des Unternehmens in Distriktgröße erheblich, indem er das noch nie bebohrte Zielgebiet Saddle sowie parallele Strukturen und südliche Erweiterungen der hochgradigen mineralisierten Gangsysteme Soledad und Soledad II hinzufügt.

Das Zielgebiet Saddle:

Das Zielgebiet Saddle liegt zwischen zwei markanten magnetischen Hochs, die als Intrusionen interpretiert werden, etwa 5 km (3 Meilen) vom Kern des Projekts Las Coloradas entfernt. Geophysikalische Interpretationen deuten auf einen tiefen Keil aus Vulkangestein und Sedimenten hin, mit Gängen/Strukturen, die aussichtsreich für epithermale Edelmetall-, Skarn- und Porphyr-Mineralisierungen sind und die geochemischen Anomalien an der Oberfläche unterlagern (siehe Abbildung 2). Zwei Linien mit Daten aus induzierter Polarisation/Widerstandsmessung (IP/R) einer benachbarten Untersuchung überlappen teilweise die historischen Saddle-Abbaustätten, und es wurden deutliche Aufladbarkeitsanomalien identifiziert, die als Teil des Ziels Saddle interpretiert werden.

Prospektionsarbeiten in dem Gebiet haben anomale Gold- und Silbergehalte in Verbindung mit Kupfer, Blei, Zink, Arsen, Wismut und Antimon in Proben aus Quarz-Karbonat-Gängen ergeben. Obwohl eine weit verbreitete Boden- und Schwemmlandbedeckung die Aufschlüsse einschränkt, deutet die Kombination aus geologischen, geophysikalischen und geochemischen Indikatoren auf ein starkes Potenzial für bedeutende verborgene Mineralisierungen hin - möglicherweise analog zum geologischen Milieu von Peñasquito, wo mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Diatrem-Brekzien eine der weltweit größten Silber-Gold-Zink-Minen beherbergen und ein Beispiel von Weltklasse für ein großes polymetallisches Karbonat-Verdrängungs- und Skarn-System im mexikanischen Silbergürtel darstellen.

President Scott Emerson kommentierte: Der Erwerb des Claims Claudia 2 stellt eine Möglichkeit in diesem Bezirk dar, in dem noch nie gebohrt wurde, und erweitert den Umfang und das Potenzial dessen, was sich bereits zu einer Chance in Distriktgröße entwickelt. Das Zielgebiet Saddle liegt etwa 5 km (3 Meilen) von unserem hochgradigen Silberprojekt Las Coloradas entfernt. Es befindet sich zwischen zwei magnetischen Hochs und ähnelt in seinem Aufbau der Geologie der historischen hochgradigen Mine La Preita, um die herum Parral erbaut wurde. Während ein Teil unseres bevorstehenden Bohrprogramms aus Folgebohrungen zu unseren erfolgreichen Bohrungen im Jahr 2025 bestehen wird, wird ein weiterer Teil unserer Kampagne darauf abzielen, vielversprechende Explorationsziele im gesamten Konzessionsgebiet zu überprüfen.

Abbildung 1: Lage des Konzessionsgebiets und Karte des Claims

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Abbildung 2: Geophysikalische und geochemische Zielkarte - Detailansicht des Zielgebiets Saddle

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Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources (TSX.V: KNG | OTCQB: KNGRF | FSE: TUY) ist ein entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden.

Jüngste Bohrungen bei Las Coloradas haben neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Trend verdeutlicht. Im Projekt Almoloya deuten historische Bohrungen, umfangreiche Untertagearbeiten und mehrere Gangsysteme auf ein starkes Potenzial sowohl für eine Erzgang-gebundene Mineralisierung als auch eine Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte hin.

Darüber hinaus hält Kingsmen eine NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kingsmenresources.com

Im Namen des Board of Directors

Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen:

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