IRW-News: Mayfair Gold Corp.: Mayfair verstärkt sein Führungsteam durch die Berufung eines erfahrenen Finanzvorsitzenden

IRW-PRESS: Mayfair Gold Corp.: Mayfair verstärkt sein Führungsteam durch die Berufung eines erfahrenen Finanzvorsitzenden

VANCOUVER, British Columbia, 7. April 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. (Mayfair, Mayfair Gold oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-developing-a-gold-project-on-the-fast-track-to-production-in-ontario-canada/ -) (NYSE American: MINE; TSX-V: MFG) freut sich, die Ernennung von Kevin Annett zum Chief Financial Officer des Unternehmens (CFO) mit Wirkung zum 7. April 2026 bekannt zu geben.

Kevin Annett, CPA, ist ein erfahrener Finanzmanager im Bergbausektor mit über 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung, Betrieb und Unternehmensführung. Zuletzt war er als Chief Financial Officer für Nordamerika bei der Barrick Mining Corporation tätig, wo er die Finanzstrategie, -planung und -steuerung für die größte Region des Unternehmens leitete, wobei sein Schwerpunkt auf einer disziplinierten Kapitalallokation und Wertschöpfung lag. Zu Beginn seiner Karriere hatte er zunehmend leitende Positionen bei Barrick und Detour Gold inne. Herr Annett ist als Wirtschaftsprüfer (CPA) zugelassen und verfügt über einen Abschluss mit Auszeichnung in Finanzwesen und Wirtschaftswissenschaften von der University of New Brunswick. Zudem hat er das Advanced Management Program an der Wharton School absolviert.

Mit der Bekanntgabe des Beitritts von Kevin Annett zu Mayfair als CFO plant Mayfair die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit Herrn Annett mit einem Bruttoerlös von ca. 250.000 $ (die Privatplatzierung). Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Fenn-Gib in Ontario (Fenn-Gib oder das Projekt) zu verwenden.

Nick Campbell, CEO von Mayfair Gold, erklärte: Kevin verfügt genau über die Art von Erfahrung, die für Mayfair von unschätzbarem Wert sein wird, wenn wir das Fenn-Gib-Goldprojekt in die Bau- und Produktionsphase führen. Er wechselt von seiner letzten Position als CFO für Nordamerika bei der Barrick Mining Corporation zu uns. Kevin hatte verschiedene Positionen bei Barrick inne, darunter die des Standort-CFO für den Betrieb in Hemlo. Die Einrichtung geeigneter Systeme und Kostenkontrollen vor Baubeginn ist unerlässlich, um ein ordnungsgemäßes Kostenmanagement während der Bauphase und des Betriebs sicherzustellen. Kevins Erfahrung im Betrieb in Ontario macht ihn einzigartig qualifiziert, gemeinsam mit unserem Betriebsteam diese Systeme zu etablieren. Wir freuen uns sehr, dass Kevin zu uns stößt, um das volle Potenzial von Fenn-Gib auszuschöpfen.

Kevin Annett, designierter CFO von Mayfair Gold, erklärte: Ich freue mich darauf, zu einem wichtigen Wendepunkt zu Mayfair zu stoßen. Fenn-Gib ist ein hochwertiges Projekt mit erheblichen Optionen, und nun bietet sich die Gelegenheit, dieses Potenzial durch disziplinierte Umsetzung in greifbaren Wert pro Aktie umzuwandeln. Ich freue mich darauf, eng mit dem Vorstand und dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um das Wertversprechen von Fenn-Gib zu verwirklichen.

Die Privatplatzierung führt dazu, dass das Unternehmen Herrn Annett 58.000 Aktien (die Aktien) von Mayfair zu einem Preis von 4,38 $ pro Aktie ausgibt, was dem Schlusskurs von Mayfair an der TSX Venture Exchange (TSX-V) am 6. April 2026 entspricht.

Die Privatplatzierung unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX-V. Die Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, wie sie durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Zuteilungen und wertpapierbasierte Vergütung

Mayfair gibt außerdem bekannt, dass Kevin Annett 250.000 Optionen zum Kauf einer entsprechenden Anzahl von Stammaktien des Unternehmens gewährt wurden. Die 250.000 Optionen wurden mit Wirkung zum 7. April 2026 zu einem Ausübungspreis von 4,38 $ und einer Laufzeit von fünf Jahren gewährt. Diese Optionen werden über den folgenden Zeitraum unverfallbar:

- Ein Drittel (1/3) der Optionen wird unverfallbar und ausübbar, wenn der leitende Angestellte am 7. April 2027 aktiv bei der Gesellschaft beschäftigt ist

- 1/36 der Optionen werden in jedem Kalendermonat ab dem 7. Mai 2027 für die folgenden vierundzwanzig (24) Monate für jeden darauf folgenden Monat, in dem die Führungskraft weiterhin aktiv bei der Gesellschaft beschäftigt ist, unverfallbar und ausübbar.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % kontrollierten Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Die Vor-Machbarkeitsstudie des Projekts (die PFS) skizziert das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, und zwar bei einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Mio. CAD, einer Amortisationszeit von 2,7 Jahren im Basisszenario und einem kumulativen freien Cashflow von 896 Mio. CAD in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 USD/oz. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar 2026 mit dem Titel Mayfair legt solide Vor-Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Fenn-Gib vor.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Drew Anwyll, P.Eng., M.Eng., Chief Operating Officer des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift 43-101 der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft, verifiziert und genehmigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich direkt an:

Nicholas Campbell

CEO

Mayfair Gold Corp.

489 McDougall St

Matheson, ON P0K 1N0 Kanada

+1-855-350-5600

info@mayfairgold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Mayfair hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder erörtern (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie wird wahrscheinlich dazu führen, wird erwartet, erwartet, wird fortgesetzt, wird voraussichtlich, geht davon aus, glaubt, geschätzt, beabsichtigt, plant, Prognose, Vorhersage, Strategie, Ziel und Ausblick) sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen; sie können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Abschluss der Privatplatzierung, die Ausgabe der Aktien, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung, die Weiterführung von Fenn-Gib in die Bau- und Produktionsphase, die Ausschöpfung des vollen Potenzials von Fenn-Gib, die Tatsache, dass Fenn-Gibb ein hochwertiges Projekt mit erheblichen Optionen darstellt und die Möglichkeit besteht, dieses Potenzial durch disziplinierte Umsetzung in greifbaren Wert pro Aktie umzuwandeln, die enge Zusammenarbeit des neuen CFO mit dem Vorstand und dem Managementteam zur Umsetzung des Wertversprechens von Fenn-Gibb sowie alle Aspekte im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) des Projekts, einschließlich des erwarteten Baubeginns und Produktionsstarts. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Mayfair liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: die Erfüllung der für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen für die Privatplatzierung; den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung durch das Unternehmen, einschließlich der Zustimmung der TSXV; und die Fähigkeit des Unternehmens, die Privatplatzierung rechtzeitig oder überhaupt abzuschließen, sowie die Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr dargelegt sind, das unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist Mayfair nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors zu bewerten oder das Ausmaß zu bestimmen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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