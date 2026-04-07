IRW-News: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals beginnt mit luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick

IRW-PRESS: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals beginnt mit luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick

Vancouver - 7. April 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn seines luftgestützten geophysikalischen Untersuchungsprogramms auf seinem Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick, Kanada, bekannt zu geben. Die Untersuchungsarbeiten begannen am 3. April 2026.

Die luftgestützte Untersuchung wird von Xcalibur MPH (Canada) Ltd., einem weltweit anerkannten Anbieter fortschrittlicher luftgestützter geophysikalischer Dienstleistungen, gemäß einer am 16. März 2026 unterzeichneten formellen Vereinbarung durchgeführt.

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Abbildung 1: Karte der an Burnt Hill angrenzenden Konzessionsgebiete

Übersicht über die Untersuchung

Im Rahmen des Programms kommt das helikoptergestützte Time-Domain-Electromagnetic- (TDEM) und Magnetiksystem HeliTEM® von Xcalibur zum Einsatz, das zur Identifizierung von leitfähigen Mineralisierungen in der Tiefe entwickelt wurde. Die Untersuchung ist speziell darauf ausgelegt, Zonen mit hoher Leitfähigkeit zu erfassen, die mit Wolframmineralisierungen und anderen potenziellen Basis- und Edelmetallzielen im gesamten Konzessionsgebiet Burnt Hill in Zusammenhang stehen.

Zu den wichtigsten Highlights der Untersuchung gehören:

- Luftgestützte Untersuchung über ca. 1.480 Linienkilometer, die das Projektgebiet Burnt Hill abdeckt.

- 100 Meter Linienabstand mit 1.000 Meter langen Verbindungslinien.

- Einsatz eines HeliTEM-Systems mit einer 21-Meter-Senderschleife.

- Fähigkeit zur Erkennung tiefer leitfähiger Körper dank rauscharmer Empfänger und langer Pulsdauer der Wellenform.

- Erfassung von mehrkomponentigen (X, Y, Z) elektromagnetischen Daten zur genauen Modellierung von unterirdischen Leitern.

- Integration hochauflösender magnetischer Daten zur strukturellen und lithologischen Interpretation.

Der fortschrittliche Rechtecksignal-Sender und die Niederfrequenzkonfiguration des Systems sollen die Fähigkeit des Unternehmens zur Erkennung tief liegender wolframhaltiger Systeme, die für das Lagerstättenmodell von Burnt Hill charakteristisch sind, erheblich verbessern.

Ziele des Programms

Das Hauptziel der luftgestützten Untersuchung ist:

- Identifizierung und Priorisierung neuer Bohrziele auf dem erweiterten Konzessionspaket Burnt Hill.

- Kartierung von leitfähigen Strukturen, die mit Wolframmineralisierungen und damit verbundenen Intrusionssystemen in Zusammenhang stehen.

- Unterstützung der für Sommer 2026 geplanten Bohrungen der Phase 1.

- Erweiterung und Verfeinerung des geologischen und geophysikalischen Modells des Unternehmens unter Verwendung moderner, hochauflösender Daten.

Betrieb und Logistik

Die Untersuchung wird unter Einsatz von geophysikalischer Ausrüstung mit Hubschrauberunterstützung durchgeführt, wobei die Arbeiten von Fredericton (New Brunswick) aus geleitet und durch die Feldinfrastruktur am Projektstandort Burnt Hill unterstützt werden.

Xcalibur wird umfassende Qualitätssicherungs- und Sicherheitsprotokolle umsetzen, darunter Echtzeit-GPS-Navigation, strenge Datenvalidierung und kontinuierliche Sicherheitsüberwachung während des gesamten Programms.

Kommentar des CEO

Hugh Rogers, CEO von Nexcel Metals Corp., kommentierte:

Die luftgestützte Untersuchung stellt einen wichtigen Meilenstein für Nexcel dar, während wir das Wolframprojekt Burnt Hill in Richtung Bohrungen vorantreiben. Das HeliTEM-System zählt zu den weltweit fortschrittlichsten luftgestützten geophysikalischen Untersuchungstechnologien, und seine Fähigkeit, tiefe Ziele mit hoher Leitfähigkeit zu erkennen, ist für die Geologie bei Burnt Hill besonders gut geeignet.

Angesichts der jüngsten Erweiterung unseres Konzessionspakets und der wachsenden weltweiten Nachfrage nach Wolfram als kritischem Mineral wird erwartet, dass dieses Programm unsere Zielgenerierungspipeline erheblich erweitern und uns für eine starke erste Bohrkampagne im Jahr 2026 positionieren wird.

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

Das Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich nun über eine Fläche von ca. 5.677 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, beherbergt eine angedeutete Ressource im Sinne von NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und Untertagebau mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2 sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden. Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill in Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Derrick Strickland, P.Geo., 26. Januar 2026.

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Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn

Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (tausend Pfund) (tausend Pfund)

Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76

Untertagebau Angedeutet 6,19 130,46 192,867

Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64

Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27

Untertagebau Vermutet 6,79 152,03 124,86

Gesamt Vermutet 6,99 160,7 131,98

Über Xcalibur MPH (Canada) Ltd.

Xcalibur ist ein führender Anbieter von luftgestützten geophysikalischen Dienstleistungen und bietet weltweit fortschrittliche Technologien und hochauflösende Datenerfassung an. Das Unternehmen ist auf elektromagnetische, magnetische und gravimetrische Untersuchungen für die Mineralexploration spezialisiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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