JD Vance besucht Budapest - Orban hofft auf Wahlkampfhilfe

BUDAPEST (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn erwartet Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban an diesem Dienstag US-Vizepräsident JD Vance in Budapest. Der Gast aus Washington will am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Orban in einem Budapester Sportzentrum eine Rede halten, deren Thema nach Angaben des Weißen Hauses die "reichhaltige" bilaterale Partnerschaft sein soll.

Vor dem gemeinsamen Wahlkampfauftritt wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen und eine Pressekonferenz (13.20 Uhr) geben.

Von Vances Besuch erhofft Orban sich höhere Chancen für einen Wahlsieg. Umfragen signalisieren seit Monaten, dass Orban die Wahl am kommenden Sonntag verlieren könnte.

Der rechtspopulistische ungarische Regierungschef pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump./kl/DP/he