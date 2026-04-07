Kampfjet-Rettungsmission: Mehr als 150 Flugzeuge beteiligt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - An der Rettung des Waffenoffiziers eines abgeschossenen US-Kampfjets im Iran waren nach Angaben von Präsident Donald Trump mehr als 150 Flugzeuge beteiligt. Ein großer Teil davon sei für ein Täuschungsmanöver an verschiedenen Orten im Einsatz gewesen, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Der verletzte Offizier selbst sei unterdessen stark blutend steile Felswände hinaufgeklettert. Während er seine Wunden versorgt habe, habe er Kontakt zu den US-Streitkräften aufgenommen./rin/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

1,5 Billionen Dollar im kommenden Jahr
USA sollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben03. Apr. · dpa-AFX
Kampfflugzeuge fliegen in Formation.
Frist läuft Montagnacht ab
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran05. Apr. · dpa-AFX
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflation05. Apr. · Acatis
Alle Premium-News