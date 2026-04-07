Medien: Drei Tote bei Schüssen nahe israelischem Konsulat in Istanbul
Istanbul, 07. Apr (Reuters) - Bei Schüssen in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul sind am Dienstag Medienberichten zufolge drei Menschen getötet und zwei Polizisten verletzt worden. Auf Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters war zu sehen, wie ein Polizist seine Waffe zog und in Deckung ging, während Schüsse fielen. Zudem zeigte das Material eine blutüberströmte Person. In der Umgebung der diplomatischen Vertretung gibt es grundsätzlich eine starke Polizeipräsenz. Fernsehbilder zeigten bewaffnete Einsatzkräfte, die nach dem Vorfall in dem Gebiet patrouillierten.
(Bericht von Emin Caliskan und Bulent UstaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)