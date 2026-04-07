Medien: Drei Tote bei Schüssen nahe israelischem Konsulat in Istanbul

Reuters · Uhr
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Istanbul, ⁠07. Apr (Reuters) - Bei Schüssen in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul ‌sind am Dienstag Medienberichten zufolge drei Menschen getötet ⁠und ⁠zwei Polizisten verletzt worden. Auf Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters war zu sehen, wie ein ‌Polizist seine Waffe ‌zog und in Deckung ging, während Schüsse fielen. ⁠Zudem zeigte das Material ‌eine blutüberströmte ⁠Person. In der Umgebung der diplomatischen Vertretung gibt es grundsätzlich eine ‌starke ⁠Polizeipräsenz. Fernsehbilder zeigten bewaffnete ⁠Einsatzkräfte, die nach dem Vorfall in dem Gebiet patrouillierten.

(Bericht von Emin Caliskan und Bulent UstaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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