Dax-Unternehmen

MTU-Aktie weiter stabilisiert - Kepler Cheuvreux empfiehlt Kauf

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Die Aktien von MTU haben am Dienstagmorgen nach der Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux an ihre jüngste Stabilisierung angeknüpft.

Die Anteile des Triebwerkbauers stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Gründonnerstag auf 322 Euro.

Die Kepler-Experten kappten ihr Kursziel zwar auf 365 Euro, signalisieren damit allerdings gut 15 Prozent Erholungspotenzial. Um das aktuelle Kursniveau zu rechtfertigen, müssten ihre Schätzungen für 2030 um ein Fünftel niedriger liegen, so die Kepler-Analysten.

Sie sehen die jüngste Kurskorrektur daher als gute Einstiegschance./ag/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MTU Aero Engines
MTU Aero Engines (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Iran bestimmt die Schlagzeilen
US-Aktienindizes wenig verändert - Zwischen Hoffen und Bangengestern, 18:06 Uhr · dpa-AFX
US-Aktienindizes wenig verändert - Zwischen Hoffen und Bangen
Aktien New York
Moderate Gewinne an den US-Börsen am Montaggestern, 14:23 Uhr · dpa-AFX
Moderate Gewinne an den US-Börsen am Montag
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflation05. Apr. · Acatis
Alle Premium-News