Netanjahu: Israels Luftwaffe greift Bahnstrecken im Iran an

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat nach Angaben des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Iran Eisenbahnstrecken und Brücken angegriffen. Diese würden von den Revolutionsgarden genutzt und dafür "verwendet, Rohstoffe für Waffen, Waffen selbst sowie die operativen Kräfte zu transportieren, die uns, die USA und auch die Länder der Region angreifen - jene operativen Kräfte, die zugleich das iranische Volk unterdrücken", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Die Vorwürfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Netanjahu sagte ferner, man zerschlage den iranischen Machtapparat "mit zunehmend wachsender Kraft". Die israelischen Attacken zielten nicht darauf ab, das iranische Volk anzugreifen, bekräftigte der Regierungschef. "Im Gegenteil - sie sollen das Schreckensregime schwächen und zerschlagen, das sie seit 47 Jahren unterdrückt."

Zur Lage in der Region nach mehr als fünf Wochen Krieg sagte er: "Das ist nicht mehr derselbe Iran, und es ist auch nicht mehr dasselbe Israel. Wir verändern das Kräfteverhältnis grundlegend."/le/DP/men