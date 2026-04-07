Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Delticom AG - von Montega AG

07.04.2026 / 15:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Delticom AG

     Unternehmen:               Delticom AG
     ISIN:                      DE0005146807

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.04.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

FY 2025: Solide Jahresentwicklung trotz schwachem Q4

Delticom hat kürzlich den Geschäftsbericht veröffentlicht und die
Entwicklung in einem Earnings Call erläutert.

[Tabelle]

Stabile Top-Line Entwicklung in 2025: Nach einem überzeugenden Wachstum in
den ersten neun Monaten sah sich Delticom im vierten Quartal mit einem
schwächelnden Marktumfeld (Tyres Europe: -5% yoy) konfrontiert, was
letztendlich zu einer Verfehlung der angehobenen Guidance (490,0-510,0 Mio.
EUR; ursprünglich: 470,0-490,0 Mio. EUR) führte. Hierbei wirkten sich
einerseits eine zurückhaltende Nachfrage als auch ein geringeres Angebot
durch den Import-Stopp chinesischer Reifen aufgrund drohender
Anti-Dumping-Zölle aus. Im vierten Quartal lagen GMV und Umsatz (jeweils
-13,8% yoy) deutlich unter dem Vorjahresniveau. Vor dem Hintergrund
erheblicher makroökonomischer Unsicherheiten bleibt die Visibilität
begrenzt. Zusätzlich könnten die erhöhten Kraftstoffpreise das Fahrverhalten
dämpfen. Entsprechend stellt Delticom für 2026 eine vergleichsweise breite
Umsatzspanne von 480,0 bis 520,0 Mio. EUR (-0.8% bis +7.5% yoy) in Aussicht,
was im Mid Point unserer Erwartung entspricht.

Ergebnis von Sondereffekten geprägt: Der Fokus beim Abverkauf im Q4 lag auf
der Profitabilität, womit eine Bruttomarge von 32,0% (Q4/24: 24,0%) erreicht
wurde. Erträge aus Projektgeschäften (FY/25: 6,6 Mio. EUR; Vj.: 1,5 Mio.
EUR) wurden als nachhaltig klassifiziert und somit als Umsatzerlöse anstelle
von sonstigen Erträgen bilanziert. Ohne die Umklassifizierung läge die
Bruttomarge auch bereinigt um diesen Effekt bei starken 28,6%. Im Gesamtjahr
wurde ein EBITDA i.H.v. 19,8 Mio. EUR (-2,4% yoy) erwirtschaftet, belastet
durch ein negatives Währungsergebnis von -1,3 Mio. EUR (Vj.: +0,2 Mio. EUR).
Mit einem ausgeglichenen Währungsergebnis und einem normalisierten Q4 wird
für 2026 ein EBITDA von 19-24 Mio. EUR avisiert. Potentiell weitere
Projekterträge sind darin nicht reflektiert.

Niedrigeres Vorratsniveau treibt FCF: Der Free Cashflow verbesserte sich
deutlich auf 0,1 Mio. EUR (Vj.: -9,3 Mio. EUR; nach Leasing-Zahlungen). Dies
resultierte primär aus einem positiven Working Capital-Effekt infolge der
vorgezogenen Sommerbevorratung im Vorjahr. Im laufenden Jahr wird ab Juli
ein neues Lager in Mehrum bei Hannover bezogen, dessen Ausstattung
voraussichtlich Investitionen im hohen einstelligen Mio.-EUR-Bereich
erfordert. Die vorgeschlagene Dividende von erneut 0,12 EUR je Aktie soll
deshalb erst im Oktober 2026 erfolgen, nachdem erste Zuflüsse aus dem
Wintergeschäft zu erwarten sind.

Fazit: Das abgeschlossene Geschäftsjahr profitierte maßgeblich von erhöhten
Projekterträgen. Für 2026 bestehen vor dem Hintergrund geopolitischer
Verwerfungen und Produktionsverlagerungen der Reifenhersteller aus China in
angrenzende Länder erhöhte Unsicherheiten. Die deshalb breit gefasste
Guidance impliziert in der Tendenz u.E. jedoch Verbesserungen der Top- und
Bottom-Line. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=90f874cfdb6748427743df4376022019

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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