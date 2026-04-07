Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delticom AG - von Montega AG 07.04.2026 / 15:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.04.2026 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach FY 2025: Solide Jahresentwicklung trotz schwachem Q4 Delticom hat kürzlich den Geschäftsbericht veröffentlicht und die Entwicklung in einem Earnings Call erläutert. [Tabelle] Stabile Top-Line Entwicklung in 2025: Nach einem überzeugenden Wachstum in den ersten neun Monaten sah sich Delticom im vierten Quartal mit einem schwächelnden Marktumfeld (Tyres Europe: -5% yoy) konfrontiert, was letztendlich zu einer Verfehlung der angehobenen Guidance (490,0-510,0 Mio. EUR; ursprünglich: 470,0-490,0 Mio. EUR) führte. Hierbei wirkten sich einerseits eine zurückhaltende Nachfrage als auch ein geringeres Angebot durch den Import-Stopp chinesischer Reifen aufgrund drohender Anti-Dumping-Zölle aus. Im vierten Quartal lagen GMV und Umsatz (jeweils -13,8% yoy) deutlich unter dem Vorjahresniveau. Vor dem Hintergrund erheblicher makroökonomischer Unsicherheiten bleibt die Visibilität begrenzt. Zusätzlich könnten die erhöhten Kraftstoffpreise das Fahrverhalten dämpfen. Entsprechend stellt Delticom für 2026 eine vergleichsweise breite Umsatzspanne von 480,0 bis 520,0 Mio. EUR (-0.8% bis +7.5% yoy) in Aussicht, was im Mid Point unserer Erwartung entspricht. Ergebnis von Sondereffekten geprägt: Der Fokus beim Abverkauf im Q4 lag auf der Profitabilität, womit eine Bruttomarge von 32,0% (Q4/24: 24,0%) erreicht wurde. Erträge aus Projektgeschäften (FY/25: 6,6 Mio. EUR; Vj.: 1,5 Mio. EUR) wurden als nachhaltig klassifiziert und somit als Umsatzerlöse anstelle von sonstigen Erträgen bilanziert. Ohne die Umklassifizierung läge die Bruttomarge auch bereinigt um diesen Effekt bei starken 28,6%. Im Gesamtjahr wurde ein EBITDA i.H.v. 19,8 Mio. EUR (-2,4% yoy) erwirtschaftet, belastet durch ein negatives Währungsergebnis von -1,3 Mio. EUR (Vj.: +0,2 Mio. EUR). Mit einem ausgeglichenen Währungsergebnis und einem normalisierten Q4 wird für 2026 ein EBITDA von 19-24 Mio. EUR avisiert. Potentiell weitere Projekterträge sind darin nicht reflektiert. Niedrigeres Vorratsniveau treibt FCF: Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf 0,1 Mio. EUR (Vj.: -9,3 Mio. EUR; nach Leasing-Zahlungen). Dies resultierte primär aus einem positiven Working Capital-Effekt infolge der vorgezogenen Sommerbevorratung im Vorjahr. Im laufenden Jahr wird ab Juli ein neues Lager in Mehrum bei Hannover bezogen, dessen Ausstattung voraussichtlich Investitionen im hohen einstelligen Mio.-EUR-Bereich erfordert. Die vorgeschlagene Dividende von erneut 0,12 EUR je Aktie soll deshalb erst im Oktober 2026 erfolgen, nachdem erste Zuflüsse aus dem Wintergeschäft zu erwarten sind. Fazit: Das abgeschlossene Geschäftsjahr profitierte maßgeblich von erhöhten Projekterträgen. Für 2026 bestehen vor dem Hintergrund geopolitischer Verwerfungen und Produktionsverlagerungen der Reifenhersteller aus China in angrenzende Länder erhöhte Unsicherheiten. Die deshalb breit gefasste Guidance impliziert in der Tendenz u.E. jedoch Verbesserungen der Top- und Bottom-Line. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=90f874cfdb6748427743df4376022019 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=fe4a2a27-3285-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2304414 07.04.2026 CET/CEST °