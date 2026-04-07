Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG 07.04.2026 / 10:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.04.2026 Kursziel: 2,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Prelims: Solider Ausblick nach schwächer als erwartetem Q4 MS Industrie hat vergangene Woche vorläufige Eckdaten zum Geschäftsjahr 2025 sowie einen ersten Ausblick für 2026 kommuniziert. Die ebenfalls gemeldete Übernahme der Betriebsimmobilie in Trossingen wirkt sich nachhaltig positiv auf das Ergebnis aus. FY 2025: Umsatz im Rahmen, EBITDA unter den Erwartungen: In 2025 erzielte MS Industrie einen vorläufigen Konzernumsatz i.H.v. rund 145 Mio. EUR (+3% yoy; MONe: 147,0 Mio. EUR). Das EBITDA lag mit rund 4,0 Mio. EUR jedoch deutlich unter unserer Prognose (8,4 Mio. EUR). Neben erwarteten Anlaufkosten für den Standort Charlotte (USA) von ca. 1,7 Mio. EUR belasteten nicht operativ bedingte Wechselkurseffekte bezogen auf eine Steuerforderung in den USA (ca. -0,5 Mio. EUR) die Profitabilität. Auch bereinigt verfehlte das adj. EBITDA mit 6,2 Mio. EUR aufgrund eines volumenbedingt schwächeren Q4 somit zwar die Erwartung, lag aber markant über dem Vorjahreswert (Vj.: 4,2 Mio. EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen). Zusätzlich zu den vorgenannten negativen Effekten wurde das Konzernergebnis durch Wertanpassungen von Minderheitsbeteiligungen von insgesamt 1,3 Mio. EUR geschmälert und lag mit rund -5,4 Mio. EUR nochmals deutlich unter der Gewinnschwelle. Den vollständigen und geprüften Konzernabschluss 2025 wird MS Industrie bis spätestens zum 30.04.2026 veröffentlichen. Solider Ausblick: Aktuell verfügt das Kernsegment MS XTEC über einen Auftragsbestand für die kommenden sechs Monate i.H.v. knapp 80 Mio. EUR (9M/25: 75,3 Mio. EUR). Auf dieser Basis erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse von rund 155 Mio. EUR, was unserer bisherigen Prognose entspricht. In der Guidance abgebildet ist ein erwarteter Hochlauf der Erlöse an dem neuen US-Standort auf rund 5 Mio. EUR aus dem Verkauf von Komponenten für Stromversorgungsanlagen, insbesondere für große KI-Rechenzentren. Ergebnisseitig wurden noch keine Jahresziele formuliert, durch den nun voll zutage tretenden Automatisierungseffekt des Werks in Trossingen sowie den auf Gesamtjahressicht avisierten Break-Even in den USA gehen wir aber weiterhin von einer signifikanten Margensteigerung aus. Dennoch positionieren wir uns vor dem Hintergrund der noch unsicheren Auswirkungen des Irankrieges für 2026 ff. etwas konservativer. Allerdings erachten wir Top- und Bottom Line bei MS Industrie durch das 'Booked Business' seitens Großkunde Daimler Truck sowie vereinbarte Preisgleitklauseln für Material- und Energiepreise für ein Industrieunternehmen als relativ robust. Betriebsimmobilie Trossingen übernommen: Spürbar begünstigt wird die Profitabilität indes durch die zum 31 März. vollzogene Übernahme der hochmodernen Betriebsimmobilie in Trossingen (Produktionsfläche: ca. 22.600 qm) aus der bisherigen Leasing-Struktur. Auf Basis der Berichterstattung nach HGB verbessert sich durch den Wegfall der Leasingaufwendungen das EBITDA ceteris paribus um rund 2,6 Mio. EUR, das EBIT um rund 1,7 Mio. EUR und das EBT um rund 0,6 Mio. EUR pro Jahr (in 2026 zeitanteilig Apr. - Dez.). In der Bilanz des Konzerns führt die Transaktion auf der Aktivseite zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um den Immobilienbuchwert von rund 20 Mio. EUR und auf der Passivseite zu höheren langfristigen Bankverbindlichkeiten von ca. 17 Mio. EUR. Wir haben dies in unseren neuen Prognosekennzahlen berücksichtigt. Fazit: MS Industrie blickt trotz der jüngsten geopolitischen Entwicklung optimistisch auf 2026. Wir werden etwas vorsichtiger als bislang, sehen den Investment Case durch die strategischen wie strukturellen Fortschritte (US-Expansion und Automatisierung) aber als voll intakt an und bestätigen das Rating 'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 2,20 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5a91bc4a80e4bb874966df98f5e69994 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=b5def799-3257-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2304070 07.04.2026 CET/CEST °