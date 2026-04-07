Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

07.04.2026 / 10:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.04.2026
     Kursziel:                  2,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Prelims: Solider Ausblick nach schwächer als erwartetem Q4

MS Industrie hat vergangene Woche vorläufige Eckdaten zum Geschäftsjahr 2025
sowie einen ersten Ausblick für 2026 kommuniziert. Die ebenfalls gemeldete
Übernahme der Betriebsimmobilie in Trossingen wirkt sich nachhaltig positiv
auf das Ergebnis aus.

FY 2025: Umsatz im Rahmen, EBITDA unter den Erwartungen: In 2025 erzielte MS
Industrie einen vorläufigen Konzernumsatz i.H.v. rund 145 Mio. EUR (+3% yoy;
MONe: 147,0 Mio. EUR). Das EBITDA lag mit rund 4,0 Mio. EUR jedoch deutlich
unter unserer Prognose (8,4 Mio. EUR). Neben erwarteten Anlaufkosten für den
Standort Charlotte (USA) von ca. 1,7 Mio. EUR belasteten nicht operativ
bedingte Wechselkurseffekte bezogen auf eine Steuerforderung in den USA (ca.
-0,5 Mio. EUR) die Profitabilität. Auch bereinigt verfehlte das adj. EBITDA
mit 6,2 Mio. EUR aufgrund eines volumenbedingt schwächeren Q4 somit zwar die
Erwartung, lag aber markant über dem Vorjahreswert (Vj.: 4,2 Mio. EUR aus
fortgeführten Geschäftsbereichen). Zusätzlich zu den vorgenannten negativen
Effekten wurde das Konzernergebnis durch Wertanpassungen von
Minderheitsbeteiligungen von insgesamt 1,3 Mio. EUR geschmälert und lag mit
rund -5,4 Mio. EUR nochmals deutlich unter der Gewinnschwelle. Den
vollständigen und geprüften Konzernabschluss 2025 wird MS Industrie bis
spätestens zum 30.04.2026 veröffentlichen.

Solider Ausblick: Aktuell verfügt das Kernsegment MS XTEC über einen
Auftragsbestand für die kommenden sechs Monate i.H.v. knapp 80 Mio. EUR
(9M/25: 75,3 Mio. EUR). Auf dieser Basis erwartet der Vorstand für das
Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse von rund 155 Mio. EUR, was unserer
bisherigen Prognose entspricht. In der Guidance abgebildet ist ein
erwarteter Hochlauf der Erlöse an dem neuen US-Standort auf rund 5 Mio. EUR
aus dem Verkauf von Komponenten für Stromversorgungsanlagen, insbesondere
für große KI-Rechenzentren. Ergebnisseitig wurden noch keine Jahresziele
formuliert, durch den nun voll zutage tretenden Automatisierungseffekt des
Werks in Trossingen sowie den auf Gesamtjahressicht avisierten Break-Even in
den USA gehen wir aber weiterhin von einer signifikanten Margensteigerung
aus. Dennoch positionieren wir uns vor dem Hintergrund der noch unsicheren
Auswirkungen des Irankrieges für 2026 ff. etwas konservativer. Allerdings
erachten wir Top- und Bottom Line bei MS Industrie durch das 'Booked
Business' seitens Großkunde Daimler Truck sowie vereinbarte
Preisgleitklauseln für Material- und Energiepreise für ein
Industrieunternehmen als relativ robust.

Betriebsimmobilie Trossingen übernommen: Spürbar begünstigt wird die
Profitabilität indes durch die zum 31 März. vollzogene Übernahme der
hochmodernen Betriebsimmobilie in Trossingen (Produktionsfläche: ca. 22.600
qm) aus der bisherigen Leasing-Struktur. Auf Basis der Berichterstattung
nach HGB verbessert sich durch den Wegfall der Leasingaufwendungen das
EBITDA ceteris paribus um rund 2,6 Mio. EUR, das EBIT um rund 1,7 Mio. EUR
und das EBT um rund 0,6 Mio. EUR pro Jahr (in 2026 zeitanteilig Apr. -
Dez.). In der Bilanz des Konzerns führt die Transaktion auf der Aktivseite
zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um den Immobilienbuchwert von rund 20
Mio. EUR und auf der Passivseite zu höheren langfristigen
Bankverbindlichkeiten von ca. 17 Mio. EUR. Wir haben dies in unseren neuen
Prognosekennzahlen berücksichtigt.

Fazit: MS Industrie blickt trotz der jüngsten geopolitischen Entwicklung
optimistisch auf 2026. Wir werden etwas vorsichtiger als bislang, sehen den
Investment Case durch die strategischen wie strukturellen Fortschritte
(US-Expansion und Automatisierung) aber als voll intakt an und bestätigen
das Rating 'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 2,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5a91bc4a80e4bb874966df98f5e69994

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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