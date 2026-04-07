Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH 07.04.2026 / 09:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA ISIN: DE000A2NB650 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 07.04.2026 Kursziel: EUR 48,40 (bislang: EUR 58,30) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Barkapitalerhöhung zur Wachstums- und Bilanzstärkung Nach der angekündigten Kapitalerhöhung bestätigen wir unser Buy-Rating für die Mutares-Aktien. Nach Anpassung der Anzahl ausstehender Aktien errechnen wir aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ein Kursziel von EUR 48,40 je Aktie, bislang lag unser Kursziel bei EUR 58,30 je Aktie. Die angekündigte Kapitalerhöhung ist nach unserer Einschätzung aus Sicht des Geschäftsmodells grundsätzlich sinnvoll. Weil Mutares ökonomisch eher einem operativ eng geführten Turnaround-Private-Equity-Modell als einer traditionellen Holding ähnelt, ist Transaktionsgeschwindigkeit ein kritischer Erfolgsfaktor: Wer problembehaftete Assets in opportunistischen Transaktionen kaufen will, muss in Verhandlungssituationen schnell finanzierungsfähig sein. Hinzu kommt, dass Mutares auf Holding-Ebene Erträge im Wesentlichen aus Beratungsleistungen an Portfoliounternehmen, Management Fees, Dividenden aus Beteiligungen und Exit-Erlösen generiert. Aufgrund dieser Struktur hängt der ökonomische Wert der Plattform stark vom Umfang und von der Dynamik des Portfolios ab. Mehr Plattform- und Add-on-Investitionen vergrößern die Basis für Beratungs- und Fee-Einnahmen, während Verkäufe das Nettoergebnis der Holding hebeln. Kapital für neue Akquisitionen ist damit nicht nur Investitionskapital, sondern zugleich Input für das künftige Ertragsmodell der Holding. Besonders relevant ist nach unserer Einschätzung dabei der zukünftige US-Fokus. Mutares begründet die Kapitalerhöhung explizit mit der beschleunigten Expansion in den USA und weiteren Opportunitäten in Europa. Dies ist ökonomisch plausibel, da der US-Markt größere Unternehmensdimensionen, breitere Carve-out-Pipelines und potenziell attraktivere Exit-Märkte bietet. Hierfür ist nicht nur lokales Deal-Sourcing, sondern auch Eigenkapital erforderlich, um Signing-Risiken abzufedern und Working-Capital-Bedarfe zu finanzieren. Gleichzeitig ist die Maßnahme nicht allein offensiv zu lesen, sondern auch als Balance-Sheet-Event: Jüngst wurde darauf verwiesen, dass auf Basis der vorläufigen 2025er Zahlen ein Covenant-Bruch des Verhältnisses von Nettoverschuldung zu Eigenkapital auf Konzernebene zu erwarten ist. Angabe gemäß ist dies insbesondere auf eine geringere Anzahl eigenkapitalwirksamer Transaktionen in Q4/2025 sowie höhere Leasingverbindlichkeiten zurückzuführen. Die Entscheidung, ein Fünftel der Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Bilanzstärkung einzusetzen, schmälert nach unserer Einschätzung nicht die industrielle Logik, verändert aber die Interpretation der Maßnahme: Anstatt diese später, kleiner oder ausschließlich akquisitionsbezogen aufzusetzen, wird sie nun vor der Finanzierung der nächsten Expansionswelle als präventive Re-Kalibrierung der Kapitalstruktur interpretiert. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ec5deb1be0ffc8c32408eef79f321679 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=677d938e-3253-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2304020 07.04.2026 CET/CEST °