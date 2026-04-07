Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH

07.04.2026 / 09:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Mutares SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A2NB650

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      07.04.2026
     Kursziel:                  EUR 48,40 (bislang: EUR 58,30)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Barkapitalerhöhung zur Wachstums- und Bilanzstärkung

Nach der angekündigten Kapitalerhöhung bestätigen wir unser Buy-Rating für
die Mutares-Aktien. Nach Anpassung der Anzahl ausstehender Aktien errechnen
wir aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ein Kursziel von EUR
48,40 je Aktie, bislang lag unser Kursziel bei EUR 58,30 je Aktie.

Die angekündigte Kapitalerhöhung ist nach unserer Einschätzung aus Sicht des
Geschäftsmodells grundsätzlich sinnvoll. Weil Mutares ökonomisch eher einem
operativ eng geführten Turnaround-Private-Equity-Modell als einer
traditionellen Holding ähnelt, ist Transaktionsgeschwindigkeit ein
kritischer Erfolgsfaktor: Wer problembehaftete Assets in opportunistischen
Transaktionen kaufen will, muss in Verhandlungssituationen schnell
finanzierungsfähig sein. Hinzu kommt, dass Mutares auf Holding-Ebene Erträge
im Wesentlichen aus Beratungsleistungen an Portfoliounternehmen, Management
Fees, Dividenden aus Beteiligungen und Exit-Erlösen generiert. Aufgrund
dieser Struktur hängt der ökonomische Wert der Plattform stark vom Umfang
und von der Dynamik des Portfolios ab. Mehr Plattform- und
Add-on-Investitionen vergrößern die Basis für Beratungs- und Fee-Einnahmen,
während Verkäufe das Nettoergebnis der Holding hebeln. Kapital für neue
Akquisitionen ist damit nicht nur Investitionskapital, sondern zugleich
Input für das künftige Ertragsmodell der Holding. Besonders relevant ist
nach unserer Einschätzung dabei der zukünftige US-Fokus. Mutares begründet
die Kapitalerhöhung explizit mit der beschleunigten Expansion in den USA und
weiteren Opportunitäten in Europa. Dies ist ökonomisch plausibel, da der
US-Markt größere Unternehmensdimensionen, breitere Carve-out-Pipelines und
potenziell attraktivere Exit-Märkte bietet. Hierfür ist nicht nur lokales
Deal-Sourcing, sondern auch Eigenkapital erforderlich, um Signing-Risiken
abzufedern und Working-Capital-Bedarfe zu finanzieren.

Gleichzeitig ist die Maßnahme nicht allein offensiv zu lesen, sondern auch
als Balance-Sheet-Event: Jüngst wurde darauf verwiesen, dass auf Basis der
vorläufigen 2025er Zahlen ein Covenant-Bruch des Verhältnisses von
Nettoverschuldung zu Eigenkapital auf Konzernebene zu erwarten ist. Angabe
gemäß ist dies insbesondere auf eine geringere Anzahl eigenkapitalwirksamer
Transaktionen in Q4/2025 sowie höhere Leasingverbindlichkeiten
zurückzuführen. Die Entscheidung, ein Fünftel der Erlöse aus der
Kapitalerhöhung zur Bilanzstärkung einzusetzen, schmälert nach unserer
Einschätzung nicht die industrielle Logik, verändert aber die Interpretation
der Maßnahme: Anstatt diese später, kleiner oder ausschließlich
akquisitionsbezogen aufzusetzen, wird sie nun vor der Finanzierung der
nächsten Expansionswelle als präventive Re-Kalibrierung der Kapitalstruktur
interpretiert.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ec5deb1be0ffc8c32408eef79f321679

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=677d938e-3253-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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