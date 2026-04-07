Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Zuckersteuer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Zuckersteuer:

"Bundeslandwirtschaftsminister Alois Reinhard (CSU) beispielsweise lehnt eine Abgabe auf das süße weiße Kristall mit dem Argument ab, dass Übergewicht bei Kindern ja auch von Bewegungsmangel herrühren könne. (...) Und der bayerische Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern sieht eher die Eltern in der Pflicht, den Softdrink-Konsum ihrer Kinder einzuschränken. (...) Völlig von der Hand weisen lassen sich die Argumente der beiden Politiker dennoch nicht - auch wenn es eine Selbstverpflichtung der Industrie längst gibt, die bislang aber nahezu wirkungslos blieb."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

1,5 Billionen Dollar im kommenden Jahr
USA sollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben03. Apr. · dpa-AFX
Kampfflugzeuge fliegen in Formation.
Frist läuft Montagnacht ab
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran05. Apr. · dpa-AFX
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflation05. Apr. · Acatis
Alle Premium-News