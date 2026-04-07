Pressestimme: 'Volksstimme' zum jüngsten Spritpreis-Vorstoß

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum jüngsten Spritpreis-Vorstoß:

"Die Hoffnungen waren groß, doch die von der Bundesregierung verfügte 12-Uhr-Regel für Tankstellen ist krachend gescheitert: Statt die explodierten Spritpreise zu drücken, wirkt sie im Gegenteil wie ein Preis-Turbo. Und die Regierung hat keinen klaren Plan B. Nun kommt der CDU-Sozialflügel mit der Forderung nach Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel um die Ecke, um auch Menschen mit wenig Geld zu entlasten. Gut gemeint zwar - aber diesen milliardenschweren Steuerverzicht kann sich der Staat aktuell nicht leisten. Auch der Wirtschaft wäre kaum geholfen. Es zeigt sich nur, wie hilflos die vermeintliche Wirtschaftspartei CDU ist. Dabei hat Verbraucherministerin Hubig (SPD) eine Alternative genannt: einen variablen Preisdeckel, der sich an Weltmarkt, Produktionskosten, Steuern und einem begrenzten Gewinn orientiert. Doch CDU und CSU müssten bereit sein, das von ihnen laut gesungene Hohelied der Marktwirtschaft etwas leiser anzustimmen. Zumindest zeitweise."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

1,5 Billionen Dollar im kommenden Jahr
USA sollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben03. Apr. · dpa-AFX
Kampfflugzeuge fliegen in Formation.
Frist läuft Montagnacht ab
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran05. Apr. · dpa-AFX
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflation05. Apr. · Acatis
Alle Premium-News