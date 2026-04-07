ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister trübt sich ein

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im März wegen der Folgen des Iran-Kriegs eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 1,7 Punkte auf 50,2 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 50,1 Punkten gerechnet.

Der Stimmungsindikator liegt leicht über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

In Deutschland und Frankreich, den größten Volkswirtschaften der Eurozone, verschlechterte sich der Indikator für den Dienstleistungssektor. Für Deutschland signalisiert er aber noch ein leichtes Wachstum, während in Frankreich eine Schrumpfung angezeigt wird. In Italien trübte sich der Indikator deutlicher als erwartet ein und signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Der spanische Indikator verbesserte sich sogar und deutet auf ein wirtschaftliches Wachstum hin. In Italien und Spanien wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Der Indikator für die Stimmung in der Gesamtwirtschaft der Eurozone gab ebenfalls nach. Der Indexwert sank um 1,2 Punkte auf 50,7 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein etwas stärkerer Rückgang auf 50,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet.

"Der Einkaufsmanagerindex für März deutet darauf hin, dass die Wirtschaft der Eurozone bereits stark unter dem Krieg im Nahen Osten gelitten hat", kommentierte Tim Moore, Direktor für Volkswirtschaft bei S&P Global. "Die ermutigenden Wachstumsanzeichen zu Beginn des Jahres sind aufgrund steigender Energiepreise, gestörter Lieferketten, der Volatilität an den Finanzmärkten und eines erneuten Nachfragerückgangs zunichte gemacht worden." Der damit einhergehende Preisanstieg lasse das unwillkommene "Schreckgespenst einer Stagflation oder Schlimmerem" aufkommen.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index         März           Prognose      Vorläufig     Vormonat

EURORAUM

Gesamt                 50,7             50,5            50,5           51,9
Dienstleistungen     50,2             50,1            50,1           51,9
Industrie               51,6             51,4            51,4           50,8            

DEUTSCHLAND

Dienstleistungen     50,9             51,2            51,2           53,5
Industrie               52,2             51,7            51,7           50,9

FRANKREICH

Dienstleistungen     48,8            48,3             48,3           49,6 
Industrie               50,0             50,2            50,2           50,1

ITALIEN

Dienstleistungen     48,8             50,9             ---           52,3 
Industrie               51,3             50,9             ---            50,6

SPANIEN

Dienstleistungen     53,3             50,6             ---            51,9
Industrie               48,7             50,5             ---            50,0

(in Punkten)

(Angaben in Punkten)

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