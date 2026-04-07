ROUNDUP: Samsung übertrifft mit Rekordergebnis Erwartungen - Aktie fester

SEOUL (dpa-AFX) - Samsung hat im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie zuvor. Der Betriebsgewinn dürfte rund 57 Billionen Won (32 Milliarden Euro) betragen, teilte der südkoreanischen Elektronikriesen am Dienstag in Seoul mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche dies einer Verachtfachung - und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Quartal erzielen konnte. Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won.

Damit übertraf Samsung für den Zeitraum Januar bis März deutlich die Erwartungen der Experten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten erwarten im Schnitt einen operativen Quartalsgewinn in Höhe von 39,3 Billionen Won. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen bis zu sechs Prozent zu, zuletzt lag sie noch 1,8 Prozent im Plus.

Der hohe Betriebsgewinn Samsungs fußt laut Experten vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips.

Nach Einschätzung der US-Investmentbank Morgan Stanley befindet sich Samsung inmitten einer Phase, in der sich der Gewinn stark erhole. Es gebe ein deutliches Aufwärtspotenzial, sobald sich der Markt auf nie dagewesene Kapazitätsengpässe einstelle.

Laut den Analysten der Citigroup ist der durchschnittliche Verkaufspreis für DRAM-Chips im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal um 64 Prozent gestiegen.

Der Umsatz sollte im ersten Quartal um gut zwei Drittel auf 134 Billionen Won geklettert sein, teilte Samsung weiter mit. Damit übertrifft das Unternehmen ebenfalls deutlich die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt Erlöse von 116,8 Billionen Won auf ihren Zetteln haben.

Bei den Zahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Seinen Quartalsbericht, inklusive eines Nettogewinns und Details, will der Konzern erst am 30. April vorlegen./fkr/DP/zb/mne/err/nas