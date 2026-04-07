Samsung meldet Rekordgewinn durch KI-getriebene Nachfrage

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(Reuters) - Samsung Electronics hat für das erste Quartal einen Rekordgewinn in Aussicht gestellt, der die Erwartungen deutlich übertrifft. Der weltgrößte Speicherchip-Hersteller rechnet mit einem operativen Gewinn von 57,2 Billionen Won (37,9 Milliarden Dollar), teilte der südkoreanische Konzern am Dienstag mit. Dies entspricht mehr als einer Verachtfachung im Vergleich zu den 6,69 Billionen Won im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten laut LSEG nur mit 40,6 Billionen Won gerechnet. Der Boom bei KI-Rechenzentren habe zu Engpässen bei herkömmlichen Chips für Smartphones und Computer geführt und die Preise nach oben getrieben, hieß es. Der Umsatz soll um 68 Prozent auf 133 Billionen Won steigen.
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